6老友久别重逢 3绝招全球助庆

美国情境喜剧《六人行》（又称《老友记》，Friends）自从1994在NBC电视台播出以来，一播十年，直到2004年第十季结束，已然成为剧迷心目中的经典。自HBO Max频道于2019年宣布要推出25周年特备节目后，全球粉丝都热烈期待。

因疫情关系，这个原本该在去年上架的特备节目《六人行：当我们又在一起》（又称《老友记重聚特辑》，Friends: The Reunion）终于敲定在今天（5月27日）下午3点01分和美国同步通过HBO GO独家首播，并将于晚上9点重播。

到时候，隔17年后再度相聚的六位男女主角Jennifer Aniston、Courteney Cox、David Schwimmer、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry又将为观众重新呈献往日充满默契的难忘场面，比如男女分队玩问答游戏，或是聚首一堂大谈昔日的拍摄趣事。

曾于2002年夺得第54届艾美奖最佳喜剧奖的《六人行》回归，吸引观众的不仅是六位主角这些年的前后对比，它还安排了三大绝招，迎接全球剧迷。

1）超强客串阵容

根据公布的名单，客串的名人影星光芒熠熠，包括球星David Beckham、还有天王Justin Bieber、天后Lady Gaga、天团BTS、影后Reese Witherspoon、超模阿姐Cindy Crawford，以及曾获最性感男星封号的Tom Selleck。就连最年轻诺贝尔和平奖得主、巴基斯坦的Malala Yousafzai（马拉拉）也来助兴。

《六人行：当我们又在一起》客串嘉宾星光熠熠：BTS（上排左起）、David Beckham、Reese Witherspoon、Malala Yousafzai、Lady Gaga（下排左起）、Cindy Crawford、Tom Selleck、Justin Biebe。（IG）

2）砸重金抢播权

有传Netflix斥资1亿3200万新元购入10季《六人行》共236集的播放权，消息震惊业界，由流动通讯巨擘AT&T旗下华纳媒体（WarnerMedia）创立的串流平台HBO Max不甘落后，传以高达5.6亿新元，从Netflix手上夺得往后五年的独家网络播放权。换句话说，《六》才一转手，价格就提高了4亿多，非常惊人，也显见其价值。

此外，HBO Max更斥资过千万新元吸引六位主角再次合体，为剧集造势，作为该频道吸引订户的皇牌产品。《六人行：当我们又在一起》就是为这个目的服务的。

据美媒报道，HBO Max六位主角“世纪合体”一小时，六人各自获得330万至530万新元不等的酬劳，即单单演员的片酬，至少已达2000万新元。

《六人行》六位主角的今昔对比，大家认得出哪张是近照吗？答案是右上。（剧照）

3）“官方”美食暖身

《六人行》的大部分情节都聚焦在六位主角的家中生活，当中有不少烹饪和宴请朋友回家作客的情节。当年有剧迷看到剧中美食后，都说很想跟着主角们一起下厨。去年9月，真的有本《六人行》的“官方”食谱（Friends: The Official Cookbook）面世，里面收有头盘、主菜、甜品等多达70个食谱，算是为这个特备节目暖暖身。目前大家受困于疫情，居家培养出烹饪兴趣的剧迷真的可以跟着角色们一起下厨了！

《六人行》里的招牌美食：松糕（上排左起）、火鸡三文治、肉丸乳酪三文治（下排左起）、巧克力曲奇饼。

《六人行：当我们又在一起》预告：