孤味 Little Big Women(PG)

娱乐性★★★☆/艺术性★★★

播放平台:Netflix

故事:林秀英(陈淑芳饰)是台南赫赫有名的餐馆老板,丈夫(龙劭华饰)多年前离家,她独自将卖虾卷的路边摊扩大成餐馆,也一手带大三个女儿。大女儿阿青(谢盈萱饰)是舞者,二女儿阿瑜(徐若瑄饰)在台北当医生,小女儿佳佳(孙可芳饰)则接手母亲的事业。眼看要苦尽甘来,秀英突然接到丈夫离世的消息,替丈夫办丧礼时,意外遇见陪伴丈夫度过晚年的小三(丁宁饰),林秀英被迫再次面对内心埋藏已久的怨怼。

短评:《孤味》讲的是“独沽一味”,其实人生只做好一件事,是一种骄傲,但过程中,一定也有孤独的成分在。秀英母兼父职,带大孩子,她有傲气,也有独孤。《孤味》与谢盈萱2018年夺金马影后的《谁先爱上他的》具异曲同工之妙,都是缺席男人带给女人无限的伤痛。

善解人意的小三冒出来,林秀英委屈不甘,最后还是选择放下,这部电影是一场女人的集体修行,因为除了秀英,她的三个女儿,还有小三,都有各自的内心脆弱。影片温暖节制,谢盈萱的微笑与流泪很自然,高龄的陈淑芳更是精准内敛,她去年凭此角色夺金马影后实至名归。

鬼开门 The Other Side of the Door(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★

播放平台:Disney+

故事:居住在印度孟买的玛丽亚(Sarah Wayne Callies,莎拉·韦恩·卡利斯饰),因一场意外失去8岁儿子,悲痛欲绝,并深感自责。玛丽亚从家中帮佣口中得知通过古老的印度仪式,能让她和死去的儿子做最后的道别,便前往一座废弃的古庙。庙中的一扇门连接冥界,玛丽亚被告诫无论如何都不能打开这扇门,但当爱子的声音在门的另一边呼唤她时,她忍不住开了门,破坏了生死两界的平衡,结果一家人开始撞鬼。

短评:《深山大屠杀》(The Hills Have Eyes)的好莱坞恐怖大师Alexandre Aja(亚历山大阿加)担任制作人。《鬼开门》是惊悚片《深海逃生》(47 Meters Down)和《绝鲨47:猛鲨出笼》(47 Meters Down: Uncaged)的英国导演Johannes Roberts(约翰内斯罗伯茨)2016年所导的鬼片,西方元素加上以神秘宗教国印度为故事背景,有一定的新鲜感,但也少不了满脸狰狞的东方式鬼魂出来吓人。影片主题引人深思不可以逾越的生死界限。

舞会战士 Wendy Wu: Homecoming Warrior(PG)

娱乐性★★★/艺术性★

播放平台:Disney+

故事:华裔Wendy Wu是个受欢迎的美国高中女生,有男友、姐妹淘陪伴。她最大的愿望就是当选舞会的王后,所以视同校的Jessica为劲敌。她和一般在美国长大的华裔一样,完全不了解中国文化,直到一个中国怪僧侣Shen的出现。她接受Shen的训练,因为要对抗一股悄悄地崛起的邪恶力量。

短评:故事简短的喜剧,虽是美国制作的2006年电影,饰演Wendy的美籍亚裔女主角Brenda Song(布兰达宋)并不是西片中典型的亚裔角色,勇敢的她有理想、有抱负。美国出生的布兰达在片中英语叽里呱啦说得很流利,练起中国功夫也有模有样,拥有跆拳道黑带资格。布兰达曾参与多部迪士尼作品,最为观众熟悉的是影集《小查和寇弟的顶级生活》中兰小姐一角。日本演员小山田真(Shin Koyamada)饰演武僧Shen,他也有空手道及跆拳道黑带资格。