梅艳芳逝世18年 好友开拍传记圆遗愿

（香港讯）一圆当年梅艳芳的遗愿，导演好友将开拍传记电影。

已故乐坛百变天后梅艳芳（梅姐），不知不觉离世近18年，一班梅姐生前好友及粉丝，对她的爱依然不减，香港安乐电影公司老板江志强遵守与梅姐的承诺，一圆亡友临终前的愿望，准备开拍电影《梅艳芳》，希望借电影传达梅姐永不言弃的精神，在逆境时能为香港打气。

昨天（5月26日），江志强在网上释出首支《梅艳芳》传记电影预告片，片中重现梅姐最后一次在红馆演唱会，扮演她的女角穿上一袭华丽白色婚纱，接着说一番令人动容的话：“我将自己嫁给了你们、嫁给了音乐、嫁给了舞台。”

江志强表示这部电影是梅姐生前一个遗愿。（网络）

提及拍摄《梅艳芳》传记电影，江志强细述由来，他说，2003年某天应梅姐邀请见面，“梅姐希望我能为她拍一部传世的电影，当时我和导演张艺谋特地在《十面埋伏》中为她设计了一个角色，可惜最后因为她的离去，无法实现。”

江志强接着说，多年来他一直惦记着梅姐未圆的梦，因与梅姐的交情，他仍希望圆梅艳芳临终前的愿望，同时也填补最后《十面埋伏》合作不成的遗憾，促成开拍电影《梅艳芳》。

梅艳芳2003年举行最后演唱会，她穿上好友设计的婚纱，寓意嫁给舞台。（网络）

花三年找适合人选

为实现梅姐的遗愿，江志强花三年时间找合适人选，传模特儿王丹妮将演出梅艳芳。

江志强说，他花了3年以上的时间，在全亚洲找合适的人选，终于给她们找到了这名在戏中饰演梅艳芳的新人。

王丹妮是名模。（网络）

“我们约在3年前，终于找到合适的演员、导演和剧本，最重要的是等待一个具备梅姐神韵的演员出现，同样地也找到梁乐民导演，没有这位有心的导演，也完成不了《梅艳芳》。”

虽然江志强没有透露哪位新人将出演梅艳芳，而释出的片段中也不见扮演梅姐的女角样貌，不过，有传她将会是毕业于北京舞蹈学院、去年下嫁罗孝勇的模特儿王丹妮来扮演梅姐。

“她代表香港人的精神”

江志强欣赏梅姐那份敬业与专业，大赞她绝对是香港人的女儿。

江志强说：“我欣赏梅姐那份敬业、专业，由荔园的小歌星跃升为天后的传奇，她拼搏至最后一刻的精神，永不言弃的信念，正代表香港人的精神，同时希望多些香港人能看到这部电影，接收到这份正能量的信息，特别在逆境时，能为香港打气！”

另一方面，导演梁乐民也表示梅艳芳是典型香港儿女的模范，“出身虽然寒微，却凭着自身努力，创造一番事业；成名后却从没架子，常常将家人朋友挂在心；社会各界需要帮忙时，她总是义不容辞；无论遇到甚么逆境，她亦从没放弃。梅姐的人生，某程度上代表着我们香港人的奋斗故事。”