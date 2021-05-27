当街拥吻 传王大陆恋马国女星

（综合讯）台湾男星王大陆爆出新恋情，与马国女星蔡卓宜街头热吻被拍。

本周将满30岁的王大陆近年将工作重心转移中国，且演艺事业发展得不错，近日与天王郭富城合演的真人动画喜剧《老爸是旺财》也将开始宣传。

岂料，昨天（5月26日）网上疯传他与一女星在街头热吻的照片，照片中可见王大陆与女星在街头搭肩热吻，另一张则是他似把酒醉的女星“公主抱”到车上休息，随即惹来王大陆有新恋情的传闻。

合作《怦然再心动》结缘

据海外媒体报道，该女星是马来西亚歌手蔡卓宜，有过失婚经历，两人先前曾在恋爱综艺节目《怦然再心动》合作而结缘，并以“哥哥、妹妹”互称彼此，两人也曾传出一起去游乐园、看烟火约会。

昨天流出的照片是中国传媒拍到他们某晚从一个场所步出后，坐在街边聊天，王大陆搭着女方的肩膀，情到浓时更当街拥吻，行为一如一对热恋中的男女。之后，他们再被拍到同车离开，但最吸引人目光的，是王大陆横抱起似是微醉的蔡卓宜，上车离开。

于是，有网民翻查两人的社交平台，并指出早在今年1月起，王大陆与蔡卓宜已有不少蛛丝马迹显露出来，但从未获官方证实恋情。

另一方面，昨天照片疯传即刻登上微博热搜榜，但王大陆及蔡卓宜经纪人未回应。

王大陆与蔡卓宜因拍《怦然再心动》而传绯闻。 （网络）

“绯闻发电机” 从未认爱过

王大陆近年与不少女星传绯闻，有“绯闻发电机”称号，但他从未认爱过。

王大陆从《我的少女时代》走红以来，就不断与女星传出绯闻，如刘奕儿、金晨、林允、韩星姜汉娜等都曾是他的绯闻中的女主角。除了女星之外，王大陆也曾与导演陈玉珊在庆功宴上与他激吻传绯闻，名副其实是个“绯闻发电机”，尽管绯闻多，身边不乏女星，但他至今从未认爱过。

去年有周刊甚至报道，王大陆私下有位交往中的女友Ivy，但他从未公开认爱回应，感情世界神秘低调。

这次再爆出新恋情，王大陆的父亲王台庆回复台湾媒体时表示，王大陆很久没有回台湾，也没看到新闻，更没有听儿子说起过。不过，台湾近来疫情严峻，王台庆透露儿子工作忙碌之余仍关心台湾的家人。

外号“氧气女孩” 经历失婚

被传是王大陆新女友的蔡卓宜，来自马来西亚，于2016年出道，2018年签约中国经理人公司，并在去年曾参加中国女团选秀节目《青春有你2》。样子甜美的蔡卓宜的IG有逾123万名followers，是名网络红人。

27岁的蔡卓宜年纪轻轻，却曾经历失婚，她在2016年与男友Ivan Soh结婚，惟二人到2019年初，以个人原因离婚，她的失婚经历曾在《青春有你2》中被重提，当时她哽咽感触指：“所有的经历都有它的道理，我活在网络发达的年代，可是我一点都不活在评论里，爱自己，做自己，勇敢地往前走。”