那英等五中国歌手重新演绎《如燕》 原唱王俪婷惊喜打满分

那英、周笔畅，杰克隽逸等5名中国歌手最近在《乘风破浪的姐姐2》，演唱了本地夯剧《小娘惹》主题曲《如燕》，让她们夺下“组合竞演赛”的第一名。原唱者王俪婷说看到视频又惊喜又兴奋，给那英组打满分。

王俪婷接受《联合晚报》专访时说，很多朋友把演唱视频链接发给她：“我看到表演感到很兴奋！他们重新编曲，跟原来歌曲完全不一样，我给100分！”

《如燕》在中国被改编成流行风格，让王俪婷很惊喜。她说：“他们唱得很有爆发力，有不一样的感觉，很新鲜。原唱是以小娘惹的角度出发，讲述她一步一步克服挑战。当时陈佳明老师写的旋律很温柔，他也要求我唱得比较温柔。”

问她认为哪一个版本比较好，她笑答：“我觉得他们唱得很棒，但经典是无法超越的，原唱永远最好的，哈哈！”

《如燕》在《乘风2》引起反响，湖南卫视趁机邀请王俪婷到中国参与新的歌唱节目，可惜因疫情，让她无法办下手续。

王俪婷说：“今年三月，湖南卫视邀请我参加一个半实况半比赛的节目，但因为疫情，手续很难办妥，所以我没法前往中国。”会不会觉得可惜？她回答：“我的责任是要随时做好准备，因为不知道机会什么时候会来。这次时间点可能不对，但我不灰心，会继续保持动力。”

8年没新作品 计划今年出至少一首单曲

王俪婷的上一张专辑《等等》是在2013年推出，已8年没有新作品，难怪有人以为她已经离开音乐界，甚至还有台湾媒体觉得她“淡出最可惜”。

王俪婷说：“我没有退出娱乐圈，一直都在，只不过放慢脚步去整理对音乐的想法，制作想表达的音乐，希望给粉丝们惊喜。”

她透露，目前正跟台湾制作人合作，在本地录歌，计划在今年（2021年）内推出至少一首新单曲。

与华研结束10年合作关系

王俪婷也透露，今年三月跟合作了近10年的华研音乐结束经纪关系。她说，合约原本今年底到期，但由于双方对艺术创作方向的想法不同，所以她决定提前解约。

她说：“时代转变很快，大家都在适应，我不清楚华研给我方向是什么。而我也需要时间去探索和找寻音乐的创作方向。”

不过，她强调没跟华研闹翻：“我们是在友好情况下结束关系，没有伤感情，我们都祝福彼此。我现在心情是，放下过去，往前走。”

她坦言，单飞后要一人处理所有工作非常辛苦：“以前有人帮我处理歌词、宣传等。我现在得学习如何判断事情，相信自己的决定。但我学了很多东西，觉得自己已做好准备接受这些挑战。”