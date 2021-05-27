遭《月升之江》索偿 经纪公司拒赔355万 解约金志洙

（首尔讯）韩国男星金志洙日前爆出校园暴力案，他原本是戏剧《月升之江》主演，却因该事件闹得太大，透过经纪公司Keyeast谢罪退出，并附上忏悔书认罪。《月升之江》成为事件最大受害者，戏剧已经拍完将近95%被迫重拍，且资金狂烧，Keyeast表面上表示要赔偿，私下却主张不需要负责，双方撕破脸告上法庭。《月升之江》制作公司Victory Contents于26日发出声明控诉“对方根本没付半毛赔偿金”，暗指Keyeast装死、厚脸皮。

而Keyeast今天（5月27日）也发表声明，宣布与金志洙解约。

Keyeast是裴勇俊在2006年创立的公司，但他在2018年将所持股份卖了给了SM娱乐。

Victory Contents向Keyeast索赔30亿韩元（约355万新元），并于26日发出声明，双方在20日进行第一阶段法庭协调，Keyeast却没有工作人员到场，只委任律师全权处理。Keyeast方面认为“志洙从戏剧退出，是由制作方与KBS单方面通报、没有缜密地确认事实，因此不需要负任何违约责任。”

Victory Contents气得控诉：“志洙本人已经承认校园暴力也道歉了，但Keyeast却扭曲志洙校暴的事实，我方因为重新拍摄而感到痛苦的演员、导演、作家等所有工作人员还有校园暴力受害者都沦为受到第二次加害的受害者。”Victory Contents讽刺Keyeast肯砸400亿韩元（约4739万新元）为新戏《具景伊》（韩版《追杀夏娃》）做宣传，却不愿意付赔偿费。

对此，KEYEAST简短地表示：“案件还在进行中，很遗憾看到这样的报道。因为是Victory Contents提出的诉讼，请大家等待法院结论。”

96工作人员联署 要经纪公司负责

《月升之江》剧组包含导演尹尚浩共96名工作人员联名请愿，希望Keyeast能对此负责。

Victory Contents公开尹尚浩的陈述书全文，导演表示2020年为这部剧挑选演员时金志洙和他的所属社KEYEAST非常积极推荐金志洙，所以才选用他，不料播到第5集时网上爆出金志洙校园暴力事件：“对于负责和导演这部剧的我来说，感觉像被推到了悬崖边，直到现在都因为巨大的精神痛苦而经常做拍剧时的噩梦。”

金志洙或须独自承担赔偿

金志洙承认校园暴力后的一直未露面，更被Keyeast划清界线，Keyeast今天发表声明宣布与他解约，“本公司与所属演员志洙的专属合约已经终止，本公司认为志洙目前很难进行活动，尊重志洙不想再给公司带来伤害的意愿，在互相协商下最终决定解除合约。”

Keyeast也强调：“对于目前正在进行的《月升之江》的相关诉讼，我们将竭尽全力圆满解决。”随着被Keyeast割席，金志洙的演艺事业陷入谷底，同时还可能要独力承担30亿韩元的赔偿。

