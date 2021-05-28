Angelababy 不会退出《奔跑吧》

浙江卫视王牌节目《奔跑吧》于2019年大换血，包括韩国女团(G)I-DLE中成员宋雨琦、韩男团NCT成员黄旭熙首次加入固定主持班底，两人去年因冠病疫情缺席节目，今年回归主持群。岂料最近21岁的宋雨琦和“元老级成员”Angelababy（杨颖）传出有心结，有指宋雨琦最近在节目中的泥巴池互砸游戏环节不留情地拿沙包砸杨颖，还做出疑似吐口水动作，引起杨颖粉丝不满；另外杨颖团队工作人员日前发微博酸《奔跑吧》节目组，先是《奔跑吧》导演姚译添清空微博只留一则“好遗憾”，后来有节目组工作人员发文呛“蠢而不自知的走了就走了吧”，有女艺人将退出节目的传言甚嚣尘上。

杨颖宋雨琦后天三亚录节目

自节目2014年“开跑”以来，杨颖几乎是固定班底中唯一的女艺人，迪丽热巴曾于2017年加入主持群，不过也只“跑”了一季；直至宋雨琦前年加盟，才让《奔跑吧》的固定班底再添一名女星。而节目组似乎有意继续保留“双女”阵容，本报昨午从平台方得悉杨颖和宋雨琦将不会退出节目。

此外，据悉两人后天（30日）将于海南三亚录制节目，届时固定班底蔡徐坤和黄旭熙也将到场，飞行嘉宾则有许凯、王嘉尔、张哲瀚、吴宣仪和萧敬腾等。

最新一季《奔跑吧》（也称《奔跑吧9》）每周五晚上10时10分，于e乐（新电信电视Ch 11/501）播出。