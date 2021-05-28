沉默两个半月首发声 金志洙：性侵是假的！

（首尔讯）韩国男星金志洙3月爆出校园暴力事件，他在Instagram上传亲笔道歉文之后，并退出所主演的戏剧《月升之江》，韩媒昨天报道，Keyeast已在最近与金志洙解约。

金志洙被爆校园霸凌，甚至一度传出同性性侵等网络谣言。时隔两个半月，他昨天首度于IG发声，澄清自己根本没有性侵，也指散布虚假言论的网友已主动和他联系，但传言依旧发酵，他将硬起来提告。

他说，即使当时有很多是扭曲的事实，但为了那些因为他而感到受伤害的人，以及不要给当时正在播出的戏剧带来麻烦，他选择闭嘴不多做辩解，只上传了道歉文章。

金志洙说：“那段时间，我一直相信总有一天真相会水落石出，只专注在反省我过去的过错，但我为了反省而沉默时，虚假的内容却像真实般流传，因此我决定将对虚假的内容采取法律行动。”

Keyeast拒付赔偿金

此外，由于《月》当时已拍完将近95%，被迫重拍，因此制作方Victory Contents于4月向Keyeast索赔30亿韩元（约354万新元），但Keyeast却拒付，因此剧组包括导演尹尚浩共96名工作人员联名请愿，希望Keyeast能对此负责。

尹尚浩控诉说，“金志洙本人已经承认校园暴力，也道歉了，但Keyeast却扭曲事件的事实。”并讽刺Keyeast肯砸400亿韩元（约4739万新元）为新戏《具景伊》做宣传，却不愿意付赔偿费。

对此，Keyeast说：“案件还在进行中，很遗憾看到这样的报道。因为是Victory Contents提出的诉讼，请大家等待法院结果。”