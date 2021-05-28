长爱假日 Long Weekend

Singtel TV随选电影，随时播看

主演：Finn Wittrock、Zoe Chao。2021悬疑爱情电影。巴特与神秘的维也纳偶然相遇，陷入热恋。但两人很快就陷入无法解开的困境，他们各自隐藏的秘密，使他们无法继续相爱。

那些我爱过的人

8频道 晚上9.00

乐汶对昱诚突然冷淡，昱诚费解。神秘人指明下一个受害人是书文，乐汶叮嘱希晨要贴身保护书文。乐汶因紧张过度而晕倒，醒来后崩溃地忏悔，指车祸是她犯错所致。

朝花夕拾·芳华绝代 Dearest Anita

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 下午4.20

主演：胡杏儿、郭羡妮、江欣燕。真人真事改编，香港演艺天后梅艳芳于2003年逝世，电影以她的遗物于十年后被拍卖的新闻，串连已故天后与好友Ann和几名粉丝的故事。

布鲁克林秘案 Motherless Brooklyn

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上8.40

故事背景在纽约20世纪50年代，描述一名患有妥瑞氏症的私人侦探Lionel Essrog（Edward Norton饰）冒险调查朋友的谋杀案。他凭借一些细微的线索，动用自己强大的强迫性思维，揭开了深藏的秘密，让整个城市偏斜的命运重归平衡。