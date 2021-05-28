马国开放自愿注册打疫苗 童缤毓：打完疫苗无法入睡

马来西亚开放自愿注册打疫苗，童缤毓不仅注册顺利，打疫苗过程也不到1小时，就是打完疫苗后的反应居然是无法入睡，让她凌晨5点在IG发帖问有没人和她一样的反应。

前新传媒艺人童缤毓近年返马国发展，马国近日开放第2批英国研发的阿斯利康疫苗（AstraZenec）供民众自愿注册接种，但因疫苗只有不多的20万支，造成民众在网上抢着预约，网站一度瘫痪。童缤毓前天傍晚打完第一针，她昨午受访表示，整个接种疫苗的过程都很有效率，也很轻松愉快，时长也没超过1小时。

不过她说，自己打完疫苗后的反应蛮好笑，就是一直很精神，到凌晨5点都无法入睡。

童缤毓透露，马国有多种疫苗供民众选择注射，但需要按年龄先后排队等待，这次政府开放给民众自愿注册接种的是英国研发的阿斯利康疫苗，这款疫苗因早前媒体报道接种后容易出现血栓，所以很多人都抱观望的态度。

童缤毓早前也持同样的态度，但自己通过搜索网络了解以及咨询了身边的医生朋友后，最后决定注册。“我是第一批注册的，很顺利。因为当时网络很平静，很多人都抱观望的态度，但奇怪的是，接种的人在网上发帖说打了疫苗没事后，结果每个人都开始抢。”

她表示，正确的知识很重要，目前网络信息太泛滥了，很多人都是道听途说。“这次因要打疫苗认识了很多医生，其实我一开始也很怕，心想为何要把病毒打进身体，但真正了解后，发现疫苗接种原来是这样一个情况。”

在出现民众抢注疫苗情况后，马国政府宣布将阿斯利康疫苗重新纳入疫苗接种计划，不再以自愿方式让民众选择。同时政府也将更新注册应用程式，让民众自行选择属意的疫苗。

因疫情事业受阻 努力找到新出路

童缤毓2019年和中国合作方签署了5年总值10亿新元的文化产业链项目，打首炮是中国特工系列影片《置生死于度外》，她担任联合制片人，但因疫情关系，项目一拖再拖无法进行。她去年在新山拍完《灵魂摆渡·南洋传说》后就工作暂停了。“本来有两个网络电影要开机，但因马国关卡没有开放，中国的剧组无法进来，也都搁浅了。”

但在筹划其中一部网络电影时，童缤毓接触了一家媒体公司，因此有机会加入担任策划总监。她透露，这家公司制作的是一个网络应用程序(APP），内容包括戏剧、纪录片等。“电影院因疫情一直很萧条，以后如果没有电影院，或如现在这样的常态，这个平台就会成为电影院的互补。”

她说现在似乎找到了发展的方向，当时拍完《南洋传说》，以为关卡会很快重开，结果疫情再度变严重时，有一些恐慌，看不到事业发展的方向。现在经营的这个平台，虽然涉及了很多不会的东西，但心里很踏实，“万一疫情一直持续，我还有一个出路。”