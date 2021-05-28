遭王祖蓝狠批 冯盈盈决心一洗港女形象

（香港讯）下个月10日就踏入27岁的冯盈盈，港姐出身，出道时性格率真，经过5年的洗礼，已经炼成金刚不坏之身，而今的她变得成熟，她说：“以前每天Natural High，说话可能没有分寸，虽然不是刻意让人Hard Feeling（难受），但都给人没有经过大脑的感觉。现在人长大了经历多了，不想再好像以前那样Green（青涩），让观众觉得我没有进步。”

谈到事业，冯盈盈不无野心，直言希望“代表作”早日出现，“无论是剧集或节目，都想观众一提起，就赞我某个演出做得不错。”提及仍在热播的《逆天奇案》饰演的“超港女”成为网民热议，她说自己也知道角色会令人讨厌。 “不过，换个角度来看，给人骂也就说明做得成功。”

剧中，冯盈盈周旋于陈展鹏与林夏薇之间，现实生活中，她与医生旧爱分手，绯闻男友郑衍峰又无下文，冯盈盈说，短期内不会再堕入爱河，谢绝任何异性追求。

王祖蓝批：你怎样演戏？

被观众批评讲台词含糊不清，有懒音，冯盈盈参与了《好声好戏》真人秀，从初赛杀入总决赛，表现令人眼前一亮。

在昨晚的总决赛中，她与专业评判之一的陆惠玲拍档声演《巴不得妈妈》的经典场景，岂料比赛后遭主席评判之一的王祖蓝狠批，表示担心她是否适合做这一行，“你的情绪放到这样大，你怎样演戏？投入是好事，但抽离不到也是大问题，我觉得你的压力盖过了实力，你的压力大得连我都有压力。”

幸好另一主席评判汪明荃大赞冯盈盈表现投入，感情丰富，可能稍微用错了，汪阿姐最后给她及格，让之前面对王祖蓝狠批的冯盈盈大为安慰，哭着说：“最重要阿姐给绿灯。”