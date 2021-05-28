柯震东凌晨直播爆：曾想娶萧亚轩 最爱李毓芬

（台湾讯）柯震东今天凌晨在IG与好友大飞、黄宏轩、洗菜直播聊天，期间玩起“真心话大冒险”，柯震东被洗菜问到最喜欢过去哪任前女友？他犹豫很久后说，曾经有想结婚念头的是萧小姐，指的是萧亚轩，但他又说至今回想最喜欢的是李小姐，指的是李毓芬。

柯震东说：“我交往的每一个，承认的每一个都是很爱的，但我当初最有可能结婚的……想要结婚的是萧小姐。但是后来每一段时间心理成长都不一样，所以目前为止，我最喜欢的是李小姐。”

他们从网民留言中挑选问题问彼此，有人再问柯震东，当初为何跟李毓芬分手？他说：“是我还不够好。”

黄宏轩也问柯震东，是不是喜欢姐姐类的白富美？柯震东回答：“我没有喜欢姐姐类的白富美，只是每个遇到刚好都是，但我都是很认真交往，都交往3年以上。”

柯震东抱怨每次聚会、吃饭、和朋友出去，被拍到有女生，就会被写是女友或暧昧，他虽气，但也习惯。

过去像刺猬 把女友刺跑

柯震东入行没多久就和萧亚轩谈恋爱，天后和小鲜肉爱得大方，可惜相差12岁的恋情最终破局。萧亚轩后来接受传媒访问谈到分手原因，透露两人的生活和价值观有很大的落差，柯震东希望她是小女人，但她对一些事情有自己的坚持和想法：“我曾经很努力，不要在他面前有艺人的样子。”

分手后，柯震东一度在面簿骂对方，被批不成熟，两人关系也降到冰点。后来柯震东遇上吸毒案，人生跌落谷底，再谈“亚东”分手，他承认自己过去个性幼稚，像是刺猬，最终刺跑对方。柯震东和萧亚轩后来破冰，柯震东去年29岁生日，在IG发文祝自己生日快乐，萧亚轩在留言送上祝福。

李毓芬则是陪柯震东走过“呼麻”低潮期，但柯震东爱玩的个性和庞大的交友圈，让李毓芬始终无法适应，也缺乏安全感。柯震东有一次被拍到与韩模Irene Kim在夜店十指紧扣，当时柯的经纪公司出面解释“只是好客”，柯也强调跟李毓芬“没事啊，好好的”，但两人的三年情还是画下句点。

