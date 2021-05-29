《老友记》特别篇首播 服务器瘫痪 中国不见彩蛋

（综合讯）美国情境喜剧《老友记》（Friends，也称《六人行》）是观众集体的回忆，原班人马重聚的特别篇“Friends: The Reunion”（《老友记：当我们又在一起》）27日开播，由于全球粉丝争相收看，服务器一度瘫痪。百变天后Lady Gaga（女神卡卡）跟饰演“Phoebe”的Lisa Kudrow（丽莎库德罗）合唱，掀起高潮。

不过有网民发现，片子在中国三个获授权的串流播放平台播出时，星级“串星”的彩蛋都不见了。有关LGBTQ（指同性恋、双性恋与跨性别者群体）的内容亦被删去。

在前天节目，六名主角相继现身，轮流重演经典场面，气氛温馨愉快。其中在名嘴James Corden（詹姆斯柯登）访问环节，Jennifer Aniston（珍妮佛安妮斯顿）与David Schwimmer（大卫史威玛）自曝拍摄《老友记》第一季时几乎戏假情真，史威玛承认曾对珍妮佛动心，却时机不对，碍于当时两人都另有伴侣，所以最终没有“出轨”，坐在身旁的Matt LeBlanc（麦特勒勒布兰）听罢突然爆出一句：“废话！”逗得哄堂大笑。不过当节目到了尾声，说到相隔多年重聚的心情，珍妮佛率先忍不住哭了，大伙儿承诺下次相约聚餐时不准再哭哭啼啼。