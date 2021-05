(香港讯)港姐陈雅思(Bonnie)晒巨型钻戒照宣布婚讯,新郎是马来西亚首富郭鹤年孙子郭孟浚!

2016年香港小姐季军陈雅思前天在IG晒出跟郭孟浚在沙滩的甜蜜合照,配文写下“Said YES to the love of my life”。照片中可见她手上戴着巨型钻戒,相当抢眼。她留言称已答应男友的求婚,“感谢你为我带来的爱及欢乐,为我做的一切,我们将展开人生新一页。”

随后, 郭孟浚也在自己的社交媒体晒出同一张照片,并贴文感谢女友的爱与支持,期待彼此缔造美好的幸福和将来,两人不约而同轮流在社媒官宣婚讯,圈中艺人好友倪晨曦、刘颖旋、伍允龙等圈中好友纷纷留言恭贺。

31岁的陈雅思因参加2016年香港小姐夺得季军后入行,同届冠亚军为冯盈盈及刘颖镟。入行后主要做主持工作,2017年因主持《叹得好健康》时,每集不断转换不同款式泳衣浸温泉而受注目,她也曾参演《荷里活有个大老千》而且占重要戏份,但其后在TVB没有太大发挥,去年离巢转做瑜珈导师。

完整报道,请翻阅2021年5月29日的《新明日报》。