《好声好戏》总决赛 陈自瑶夺冠

（香港讯）陈自瑶脱颖而出摘下总冠军，汪明荃再为艺人发声。

20集的真人秀《好声好戏》昨晚进入第二回合总决赛，也是节目的最高潮，冯盈盈、张振朗和陈自瑶（YoYo）三人跻身总决赛争夺“杰出声演总冠军”。

在昨晚第二回合总决赛中，三人合作声演经典粤语片《雷雨》陈自瑶声演白燕的角色侍萍、张振朗声演张瑛的角色周萍、冯盈盈则声演梅绮的角色四凤，三人表现出色，让一众专业评判感到惊喜，3位主席评判汪明荃、王祖蓝及配音大师丁羽更对他们赞赏有加，最终陈自瑶夺得总冠军。

陈自瑶这次参与《好声好戏》确实让不少人眼前一亮，尤其汪明荃更激赏她表现很好，还公开地赞扬她，说：“我觉得陈自瑶有很多发挥的地方，其实TVB应该给她开一部剧。”

在昨晚总决赛结束前，担任常驻主席评判的汪明荃针对《好声好戏》做总结时，再次为无线艺人发声，汪阿姐说：“好久没有见到一班艺员同事为了一个节目花那么多心思，为了演好短短几分钟的一段戏，你们每一位都花上200倍的努力，没有偷懒，大家都看到他们有进步，所以我现在老套得都要说一句，你们是值得的，因为有你们，观众看到TVB艺员同事不是敷衍了事，他们都很尊重演员这份职业，如果他们做得不够好，他们是很愿意接受批评，但是如果他们真的做得好、有进步，希望大家都公平点，给点鼓励他们。”

完整报道，请翻阅2021年5月29日的《新明日报》。