《尚气》男主刘思慕 社媒反击“长得丑” 又挨轰卖惨博同情

(综合讯)《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)去年受到疫情影响,被迫三度延期至今年(2021年)9月上映。可是自Marvel Studios宣布开拍以来,戏中角色备受争议。官方早前公开了电影首条前导预告后,男主角刘思慕(Simu Liu)的外貌掀起新一波舆论,遭许多网民批评他长太丑,当时他曾喊话:“想跟我们所有的中国粉丝说声谢谢!那些想我们失败的人,等着看吧!”

没想到,他在“答谢”完中国粉丝后,日前在其个人推特账号贴出中国网民在微博的批评:“好高兴我的朋友教会我如何翻译微博的留言。”他同时在IG限时动态分享这则贴文,当然即时遭到中国网民炮轰,指他卖惨博同情。

虽然许多网民在刘思慕的贴文上为他抱不平,指批评者是“没有品味的人”“他们只妒忌”等,但也有网友批评他“翻译了发到外网去卖惨一波,又可以再拉一波同情分。跟这部电影本身一样,从头到尾都在拿中国当工具”“真的就长得不好看不能评论”及“明明也有很多人在夸奖他,为什么他只发负面的”等。

虽然批评声音不绝,但刘思慕事隔一天就正式开启官方微博账号,并亲自用中文向中国观众打招呼:“我终于开通了一个微博帐户!!很高兴与大家交流。我会努力学习中文!”

然而目前《尚气》未知能否在中国上映。

漫威总裁称 《奇异博士》选角有误

另一边厢,Marvel总裁奇云费治(Kevin Feige)最近却越描越黑,他日前在访问中提到当年让白人演出《奇异博士》的至尊魔法师古一,是个错误决定,令人怀疑是否为两套新片或无缘在中国上映而补镬,可惜中国网民仍不收货,批评白人演出亚裔角色是侮辱了中国及亚洲男性。

《尚气》《永恒族》 或因辱华缘尽中国市场

据《Variety》报道,中国官方《CCTV-6电影》的电影频道日前在报道Marvel电影宇宙第四阶段的资讯时,仅提及了8部电影,把今年9月上映的《尚气》及11月上映的《永恒族》删走。虽未知删走原因,但外界认为,《尚气》由梁朝伟饰演的“满大人”被指与原著有“辱华”的“傅满洲”(Fu Manchu)相似,而刘思慕及Awkwafina的外貌被认为存在外国人对中国人的刻板印象。至于《永恒族》则因奥斯卡导演赵婷过往言论被指“辱华”,先有《游牧人生》紧急撤档,而新作《永恒族》或都无缘在中国上映。然而,报道最后指出,虽然中国官方没有提及这两部作品,但也不等于这两部电影最终不会在中国上映。