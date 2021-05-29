《尚气》男主刘思慕 社媒反击“长得丑” 又挨轰卖惨博同情

（综合讯）《尚气与十环帮传奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）去年受到疫情影响，被迫三度延期至今年（2021年）9月上映。可是自Marvel Studios宣布开拍以来，戏中角色备受争议。官方早前公开了电影首条前导预告后，男主角刘思慕（Simu Liu）的外貌掀起新一波舆论，遭许多网民批评他长太丑，当时他曾喊话：“想跟我们所有的中国粉丝说声谢谢！那些想我们失败的人，等着看吧！”

没想到，他在“答谢”完中国粉丝后，日前在其个人推特账号贴出中国网民在微博的批评：“好高兴我的朋友教会我如何翻译微博的留言。”他同时在IG限时动态分享这则贴文，当然即时遭到中国网民炮轰，指他卖惨博同情。

虽然许多网民在刘思慕的贴文上为他抱不平，指批评者是“没有品味的人”“他们只妒忌”等，但也有网友批评他“翻译了发到外网去卖惨一波，又可以再拉一波同情分。跟这部电影本身一样，从头到尾都在拿中国当工具”“真的就长得不好看不能评论”及“明明也有很多人在夸奖他，为什么他只发负面的”等。

虽然批评声音不绝，但刘思慕事隔一天就正式开启官方微博账号，并亲自用中文向中国观众打招呼：“我终于开通了一个微博帐户！！很高兴与大家交流。我会努力学习中文！”

然而目前《尚气》未知能否在中国上映。

漫威总裁称 《奇异博士》选角有误

另一边厢，Marvel总裁奇云费治（Kevin Feige）最近却越描越黑，他日前在访问中提到当年让白人演出《奇异博士》的至尊魔法师古一，是个错误决定，令人怀疑是否为两套新片或无缘在中国上映而补镬，可惜中国网民仍不收货，批评白人演出亚裔角色是侮辱了中国及亚洲男性。

《尚气》《永恒族》 或因辱华缘尽中国市场

据《Variety》报道，中国官方《CCTV-6电影》的电影频道日前在报道Marvel电影宇宙第四阶段的资讯时，仅提及了8部电影，把今年9月上映的《尚气》及11月上映的《永恒族》删走。虽未知删走原因，但外界认为，《尚气》由梁朝伟饰演的“满大人”被指与原著有“辱华”的“傅满洲”（Fu Manchu）相似，而刘思慕及Awkwafina的外貌被认为存在外国人对中国人的刻板印象。至于《永恒族》则因奥斯卡导演赵婷过往言论被指“辱华”，先有《游牧人生》紧急撤档，而新作《永恒族》或都无缘在中国上映。然而，报道最后指出，虽然中国官方没有提及这两部作品，但也不等于这两部电影最终不会在中国上映。