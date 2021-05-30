长沙里：被遗忘的英雄们

Battle of Jangsari

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.15

主演：金明民、Megan Fox、崔珉豪。讲述1950年9月14日在朝鲜战争中，为了搅乱朝鲜军队部署，韩国的李明俊大尉（金明民饰）率领一支由772名学生兵组成的游击队，搭乘门山号登陆舰前往庆北英德郡长沙里进行登陆作战。

诱爱入局（首播）

Ｕ频道 晚上10.00

由塔纳瓦特瓦塔纳普迪、贝拉蓝妮主演的泰国电视剧。艾姆准备和丈夫麦斯庆祝结婚纪念日时，接到斑乔的挑衅电话，她赶到麦斯和斑乔约会的餐厅，双方发生激烈的冲突。

麦路人

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：郭富城、杨千嬅、万梓良、张达明。金融才俊的阿博由于生活变故，被迫在24小时快餐店过夜，店内有不少互相扶持的同路人，尽力帮助彼此走过人生低谷。

奥斯陆密谈Oslo

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上11.10

描述势不两立的敌对双方达成协商的真实故事，以色列人、巴勒斯坦人与一对挪威夫妻组成意志坚定的小团体，展现不为人知的英勇行动，促成1993年奥斯陆和平协议的诞生。

万物理论 The Theory of Everything

Fox Movies（新电信Ch414）晚上9.00

讲述物理学大师Stephen Hawking（Eddie Redmayne饰）的妻子Jane Wilde（Felicity Jones饰）辛劳照顾患病丈夫，但两人幸福的婚姻开始出现第一道裂缝……