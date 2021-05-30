本周影评 海阔天空无归处

日本电影《美好的世界》（Under The Open Sky），片名就是反讽。

天空海阔，未必有容身处。皆因世界很大，人心很小。

此片改编佐木隆三的得奖小说《身分帐》，据说以真实人物为原型，导演西川和美师承是枝裕和，作品同样地，在温柔淡然中勾勒出世间残酷极致。

开场，漫天风雪，役所广司踏出监狱，空白13年的人生，二次开启。

黑社会老流氓重新做人投入社会，多精彩的故事素材。电视制作人长泽雅美见猎心喜，找来自命清高的记者兼作家仲野太贺就近观察捕捉，企图从他身上搜刮耸动节目素材。作为观众也紧随着，冷眼旁观他一次次希望落空，是屡败屡战抑或是重蹈覆辙？你我揣测着结局。

在狱中学的手艺毫无用武之地，他其实大可继续领津贴过日子。只不过想重新考取驾照，找工作维持生计，只不过想自食其力，不依赖津贴救助，过程中一次次碰壁，际遇看似荒诞不合理却也很合理。

是这样的啊。你，大抵会这么想。现实嘛，也没对他特别残酷。大家不过例行公事，犯过错的人总要先受些打击。况且他尚能遇上好心人，尽心尽力助他重返社会，宽容地对他不离不弃，循循善诱为他打气。

役所广司演活老流氓

在自由辽阔的天空下，还不如被困在牢笼里，是与非纯粹得多，“无论做什么，都不会被踢出去的，只有监狱吧。”

一次次失望，回头寻找昔日辉煌却也回不去。黑社会不再风光，只能成为打理花园，闲时泡在弹珠店，那个手臂满是刺青的老人。

江湖快意恩仇既成过去，只得低头，重新面对现实。

温柔与暴戾的边缘人，论当今日本影坛，唯有役所广司把被时代遗弃的老流氓，收放自如演绎得撼人心魄。眼神时而闪耀着孩童般赤诚光芒，情感率真的男人，轻易与人交心。不安、憋屈、郁闷、迷惘、心碎，看戏时感受他所感受的，情绪被他揪紧牵动。

从小被母亲遗弃的老派人，用拳头解决一切，路见不平痛快出手。这已不是武士时代，以暴制暴的英雄只在影剧作品里才会被赞颂。

思想被囚禁更加煎熬

事实上，在这世界上，有形的暴力有法可治，无形的暴力才是最可怖的。“人类不够强大，不能事事出头。”每个人都对他好言相劝，带着善意。他能怎么办？只能逼着自己去相信。

是的，东方社会将“忍一时风平浪静”奉为生存哲学，人活于世，谁不是委曲求全？纵使愤怒，也要视而不见、听而不闻。不平，亦不能鸣。“逃避不是失败，撤退有时也需要勇气。”

有什么问题？大家都在随波逐流、盲从麻木，当圈养的羊群。假使世界不如你预期，忍着吧！

可惜，对灵魂尚在的人而言，肢体被限制远不如思想被囚禁，来得煎熬。怎么活，才是对的。苦思不解。回家路上接到前妻一通电话，“像你这样的人，很难生存在这个世界上。”一语道破，再难自欺。

活着，信念不得捍卫，存在的意义又是什么？

无自由毋宁死。

役所广司手里紧紧握着暴风雨前及时摘下的大波斯菊，仿佛那是唯一支撑着活下去的信念。

需要救赎的，究竟是我们，还是他？救助别人，会不会不过是为了自我满足？

谁才是社会上真正的施暴者……

结局，善心人们齐聚，无声唏嘘，慨叹命运，镜头缓慢转向天空，大大的片名映照蓝蓝天空。

这是人类井然有序的美好世界。

《美好的世界》6月3日起在新加坡GV独家上映。