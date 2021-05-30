狮城版《延禧攻略》？李国煌策划长寿宫斗剧

李国煌昨天（5月29日）接受《新明日报》访问，透露最近正在筹备一项超高难度的“任务”，追问之下，他终于松口，那是由5笑星（除了国煌、还有陈建彬、辉哥程旭辉、赖宇涵、余秋慧）出演古装宫廷剧！

莫非是狮城版《延禧攻略》？宫斗剧最吸睛，国煌说：“每一集约五六分钟，将录制成线上长寿剧形式，或许还考虑做FB Live。”

汇集5大笑星，铁定大发笑弹，不过，既是宫闱剧，少不免娘娘争宠、皇上、太监等人物桥段，谁是皇上？谁是娘娘？谁是太监？人选尚未揭盅。

国煌最近正集思广益想故事，问起谁是编剧，他忽然杀出一句：“我找辉哥当编剧！”

辉哥？为何点名辉哥当编剧，国煌戏言：“因为他的脑子很久没有用了！”言下需要“激活操作”。

国煌强调，这部宫廷剧难度在乎“必须说文言文”，这一来就很考台词功力，届时录制时不知谁会是哪个NG王？

有关宫廷剧具体内容，稍后才能进一步发布。

打造“本地最美女笑星”

金刚媒体昨天宣布添加两猛将，其中一名签约艺人是Ah Boy赖宇涵、另一名则是网红余秋慧，连同老板李国煌，公司原有的程旭辉、陈建彬、陈锦宏、明星厨师李尚滨和NONO陈宣裕（台湾），合共8人，余秋慧是唯一的女生，乍看就是“七星伴月”。

Chiou余秋慧现年32岁，是新加坡著名的网红之一，之前是一间主攻英文市场网红公司的 “一姐”，参与演出和制作的视频及短片超过80个！

秋慧精通双语，除了会演、她也会编、写、导、拍、剪，才华横溢，她演出的视频风趣、幽默，也不介意演丑角，金刚媒体希望将她打造成“搞笑才女”。

“如果与一大粒郑荔分、莫小玲摆在一起，余秋慧将是新加坡最漂亮的搞笑女星！”国煌笑说。

长发披肩的秋慧喜欢以浮夸的肢体语言方式展现喜感，新节目“Cooking with Chiou”就是通过烹调料理炮制笑果。

赖宇涵“暴牙菇”视频 吸引100万人追看

经营自媒体炮制“暴牙菇”视频，赖宇涵神速狂吸100万观众追看！

记者看过暴牙菇视频，暴牙菇当“医生”，嘉宾李国煌是“病人”，动手术之前，暴牙菇劝病人打麻醉针，过程很搞笑。

“暴牙菇”这人物是宇涵灵机一动，横空出世设计的产物，在马国深受欢迎，是以“暴牙菇”动手术视频一贴上网，短短24小时就吸引100万观众追看！

赖宇涵直言意料之外，国煌补一句：“（受欢迎）那是因为有我！”

由于暴牙菇支持者众多，宇涵已拍摄10多支“存货”，定时推出，每一期都有不同嘉宾。

宇涵签约成为金刚媒体旗下艺人，也与李国煌合伙，在新、马联合成立工作室YaGood娱乐，主攻自媒体视频与带货。

“宇涵很有创意，但单纯只是当艺人或带货，拿的只是表演费，其实他的创意应该得到回收，既然他有多余的钱就投资一起合伙罗。”国煌笑说。

宇涵编写的电影剧本《男儿王2》年底完成、与导演王国燊合作的《团圆饭》正在编剧，记者问《团》会否在7月如期拍摄？答案是：视乎疫情！