文鸿步入半百 曾想退出广播

“电台一哥”文鸿本月约满UFM100.3，他昨天接受《联合晚报》访问时透露最近刚续约两年，并坦言原先计划是自己接种疫苗之后这个月放假回马来西亚老家探亲，无奈计划赶不上变化；事实上他原先也计划在步入人生半百之后有其他新的尝试。他说：“原本以为50岁可以不做广播了，或者换一点形式，没想到给疫情拖一拖，就想，再多2年看看吧。”

文鸿一早已经申请5月拿两周年假，心想假期、约满日子都算好了，期待接种疫苗后能回马国，“天真的以为可能可以回去一下，但都没想到这变种病毒那么凶……”

回不了老家，他这两周假都待在狮城，借骑脚踏车、玩桨板水上活动等“分散自己的注意力”，同时思考续约事宜，透露曾有“休息一下也不错”的念头闪过。

“不过休息要干嘛？每天骑车咩？哈哈。后来老板催了一下，我就说不要在这个时候给别人添麻烦啦。”最后还是动笔续约。

他也坦言原先想不做早班了，之所以改变主意，除了老板希望他多待一下，他认为电台的商业广告受疫情影响，现阶段早班不宜大变。

做了19年半早班 担心听众‘腻了’

“我也不想一直占着早班的位子，也想睡到自然醒。UFM开台快20年，我做了19年半的早班，我怕听众早就腻了。我一直都在等交棒。”

至于续约是否有加薪加福利？文鸿透露，福利就是以后公定假日能光明正大的休息，“其它都差不多，我也没要求什么，毕竟这个时期，不减薪就该知足了。”

设下目标 放掉一些‘责任’

谈及原先步入半百的计划，文鸿说，之前为自己设下的目标是放掉多一些“责任”。

所谓的“责任”包括他先前手上的演员、歌手经纪约，他表示：“原本我们电影公司有在培训的演员，帮他们找到别的经纪（主要台湾）。之前我自己公司有在帮本地新歌手安排一些工作，后来也找到适合的人（接手），所以就不用背负那么多‘责任’。”

电影方面，他直言也有“放手”的想法，谦称自觉现在能帮搭档兼导演陈哲艺的不多，一直在为他物色更适合新搭档。

“他（指陈）自己找钱的能力已经超越我很多了，哈哈。但是疫情的确打乱了我们原来的部署，所以目前还是不动。”

早为中年危机做准备

过去他每10年总会给自己新的挑战或有转变，像30岁之前要做节目总监、40岁做电影等，即将迎来50岁的他仍然希望来到这个人生的新阶段能有些新的尝试。

“不过是什么（新尝试）就没有真正想过，就觉得得先放掉手上的东西，才有空间尝试别的。可能是接多一些不同的策划案多磨练自己……教课？上课？大概这些。”

提及所谓的“中年危机”，他说：“我很早就准备了，状况不会太明显！心里、身体都准备（好了）。”他还大方分享阅读过的几本中年励志书呢。

近年积极运动的他状态不俗，文鸿对此笑道：“这个就不可以自欺欺人，哈哈。要接受现实。就是‘下坡’速度可以掌控好一点，steady（稳）一点。”

九旬父完成接种

直言“病毒不认人”！文鸿马国亲友多，当地医疗资源又吃紧：“挺揪心的，有种做什么都开心不起来的感觉。”

他透露92岁的父亲刚完成疫苗接种，黄妈妈今天会打第二针，“当然相对安心一些，但听到太多马来西亚朋友的家人确诊，有的还因此去世了，所以感觉真的很切身。”

在马国封锁之前，他表示本来住在父亲家附近的姐姐应该会搬过去跟爸妈同住，让他比较放心。这段期间，文鸿的姐姐也会搜罗和烹调美食，希望用食物分散爸妈的注意力；文鸿则每天会“偷看”家里的摄像机，观察父母的状况心情，并且每隔几天和他们通电话。