艺人谈马国封锁 姚彣隆餐馆暂关 难过友人染疫亡

马来西亚后天起全面封锁两周，人在新山的姚彣隆暂时关闭餐馆生意指生意难维持，他也提及，有饮食业友人染疫而“一去不回头”。

马国单日新增确诊病例昨天已经破9000起，马国6月1日起全面封锁两周至14日，所有非关键经济领域和社交活动都不得运作。记者昨天联系在新山经营中餐馆的姚彣隆，他说，本月中重启行动管制令（MCO 3.0）后已暂时关闭餐馆，“最近的疫情真的超级超级严重，我们很担心员工的安危，也担心店里有人染疫。很难维持正常运作，所以选择暂时关门。”他指，因行动管制令而不能开放堂食期间，生意直落百分之90，“非常严重的影响，生意确实很难维持。”

这期间，姚彣隆有朋友因染疫过世，“有一个朋友本来是在新山做餐饮业的，他后来到吉隆坡发展，没想到，到了吉隆坡后就一去不回头了。活到50多岁，身边的朋友因为病毒、生病不小心就离开我们了，这当然很感慨。”

马国全民接种疫苗的速度较慢，姚彣隆已注册打疫苗，但尚未排到他，“希望可以快一点接种，全民接种对整个社会、国家有帮助，很希望到那一天，新马开放的时候，大家都接种了疫苗，尽量将疫情控制下来，减低患病的风险。”

完整报道，请翻阅2021年5月30日《联合晚报》。