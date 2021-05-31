李国煌签下赖宇涵与网红Chiou

由李国煌挂帅的金刚媒体签下“Ah Boy”赖宇涵与网红Chiou（余秋慧）。

李国煌对《联合早报》透露，这几年有不少艺人和想进入娱乐圈的造梦者联系他，想加入他的公司，“但在多方考量之下，我都一一拒绝。可是赖宇涵和余秋慧算是本地网络和娱乐圈屈指可数的全方位艺人。他们的观众群横跨不同媒体、年龄层和语言，同时也是不可多得集编、导、演、唱能力于一身的多面体演艺人才。”李国煌深信两人的加入，可以留住较年长的观众群，同时也可以制作一些比较年轻化的内容，吸引年轻观众。

赖宇涵与余秋慧在网络拥有人气，赖宇涵热衷经营自媒体，曾上传数以百计的诙谐小品与微电影，点击率极高。他自创的跨媒体搞笑角色“暴牙菇”让人津津乐道。最近，暴牙菇与李国煌联手拍摄的短视频在短短三天内冲破100万点击量。赖宇涵演出与所撰写的处女电影剧本《男儿王》，在第57届金马奖颁奖典礼上也大放异彩。

余秋慧之前是一家主攻英语市场网红公司的“一姐”，参与演出和制作的视频及短片超过80个，并且深受年轻人的喜爱。余秋慧精通双语，除了会演，也会导、写、拍、剪。她参与的视频富创意、风趣、幽默，也不介意演丑角。李国煌说：“我希望可以将她打造成新一代的‘搞笑才女’。”