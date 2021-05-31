被爆身价千万 黄明志：还想筹钱打官司

（综合讯）马来西亚鬼才艺人黄明志和博弈网站me88合作新歌“You Know Who Is My Father”，当不忘叮咛大家小赌怡情，大赌乱性，切勿成瘾。

近日国外一家提供名人身价的网站揭露，黄明志的个人资产高达800万美元（约1060万新元），还把他的国籍标为“China”，对此他澄清说，马国疫情严峻，影响许多人的收入，艺人也过得痛苦，“我最近想筹钱，什么案子可以做的尽可能都接，筹钱主要原因是为了打官司，所以算是把钱投资在官司上而不是作品上。”

黄明志在新歌呈现富二代奢华的酒池肉林的糜烂生活。这也是他少数的英语歌，他指出：“里面的歌词可能只有马来西亚和新加坡人才听得懂。”他在MV化身嚣张跋扈富二代，搞到自己每次照镜子的时候都很想打下去，“在马国一些地方遇到年纪小小开跑车的年轻人，不小心和对方起冲突的话，对方可能就会说‘You Know Who Is My Father’（你知道我爸爸是谁吗）。很多人的爸爸真的具有很高的社会地位，因此让孩子特别嚣张，动不动就搬出自己的爸爸。”

MV邀来IG人气正妹助阵，黄明志透露，女主角更是马国百万人气女神Sabee（陈舒颐）。虽然大享艳福，但其实很紧张，因为女友在场边盯场，“我怕被女友瞄到我的视线，所以导戏时我都戴着墨镜。”