被爆身价千万 黄明志：还想筹钱打官司

(综合讯)马来西亚鬼才艺人黄明志和博弈网站me88合作新歌“You Know Who Is My Father”,当不忘叮咛大家小赌怡情,大赌乱性,切勿成瘾。

近日国外一家提供名人身价的网站揭露,黄明志的个人资产高达800万美元(约1060万新元),还把他的国籍标为“China”,对此他澄清说,马国疫情严峻,影响许多人的收入,艺人也过得痛苦,“我最近想筹钱,什么案子可以做的尽可能都接,筹钱主要原因是为了打官司,所以算是把钱投资在官司上而不是作品上。”

黄明志在新歌呈现富二代奢华的酒池肉林的糜烂生活。这也是他少数的英语歌,他指出:“里面的歌词可能只有马来西亚和新加坡人才听得懂。”他在MV化身嚣张跋扈富二代,搞到自己每次照镜子的时候都很想打下去,“在马国一些地方遇到年纪小小开跑车的年轻人,不小心和对方起冲突的话,对方可能就会说‘You Know Who Is My Father’(你知道我爸爸是谁吗)。很多人的爸爸真的具有很高的社会地位,因此让孩子特别嚣张,动不动就搬出自己的爸爸。”

MV邀来IG人气正妹助阵,黄明志透露,女主角更是马国百万人气女神Sabee(陈舒颐)。虽然大享艳福,但其实很紧张,因为女友在场边盯场,“我怕被女友瞄到我的视线,所以导戏时我都戴着墨镜。”