许绍雄飞武汉拍抗疫片 隔离35天

为拍抗疫电影《在武汉》，“欢喜哥”许绍雄深入武汉拍摄，隔离期35天！

目前人在本地的许绍雄昨天接受《新明》访问，透露前阵子完成一部电影《在武汉》：“《在武汉》是抗疫片，内容讲述武汉疫情暴发最严峻的封城时期，当时武汉人怎么挨过那段艰难时刻，《在》由几个故事串连，我是其中一个故事的演员。”

许绍雄于《在》中饰演一名粤菜厨师，去参加当自愿者，给医护人员送餐，不乏感人肺腑情节，对手女星是中国一级演员吴彦姝。

飞去武汉拍《在武汉》需要“闭关”多久？许绍雄想了一想：“我在武汉总共隔离了35天，逗留两个月！虽然隔离期那么长，但拍摄很愉快。”

当空中飞人的许绍雄因拍戏飞来飞去，前后隔离三次。

但不同于一般艺人隔离会闷到发慌，欢喜哥倒是满心欢喜，语气甘之若饴：“其实每天的生活都很正规，准时吃早午晚餐，餐饮摆在酒店门口，其他时间自己在房里做做运动、看看剧本、听听歌，很快又过一天，我就是那么过，隔离并非那么难捱，对我反而是一种享受，我喜欢安静，不爱到处去，隔离对我并没有不舒服的感觉。”

走在武汉街头，许绍雄有感曾遭冠病肆虐的武汉大致已恢复生活常态：“武汉管控也很严格，到了当地时刻检测，防疫滴水不漏，已经非常安全。”

他表示暂时未拍戏，但7月将飞中国厦门拍搞笑励志电影《奋斗吧青年》，《奋》片原本去年2月就要开拍，但因冠病来袭档期一拖再拖，演员或已有变动，此趟再飞中国已得四度隔离。

婉拒直播带货 钱赚得“不安全”

形象深入民心，活跃演艺圈的许绍雄不乏直播邀约，但都被他婉拒了：“有很多人找我做直播带货，但怎么说呢？有时有些钱不是‘很安全’还是不要赚！因为很多时候卖的物品都不知是真是假，之前有些演员因此遭殃，届时卖出的如果是假货就不是那么好吧。”许绍雄推了很多带货邀约，暂时不做直播销售。

爱女许惠菁经营的糕饼咖啡厅去年底才开张，做得有声有色，回头客不少，许绍雄欣慰透露，爱女有意在市中心再开第二间糕饼咖啡厅呢。

许绍雄虽是公众人物，但平易近人、毫无架子，记者曾目击他在咖啡厅忙进忙出当“侍应生”招呼上门客。

他笑说：“我其实帮不了什么忙，最多是在店里与来光顾的粉丝拍拍照片而已。”

本地永久居民 已打首剂疫苗

把狮城视为第二个家的许绍雄已是新加坡永久居民，由于出国次数多，每年都会注射流感疫苗抗流感，积极抗疫，欢喜哥责无旁贷，5月已前往注射第一支辉瑞疫苗，6月9日再打第二支疫苗。

问起有否任何不适症状，他笑笑回记者：“没有哦，打第一支什么事都没有，情况与平时一样。”