拍剧遇疫情停工 群星录歌献公益

与黄晓明主演的《紧急公关》拍摄期间逢疫情爆发，蔡文静忆述全剧组停工“原地待命，但大家在干着急”之余，都坚守成都没闲着，为抗疫献声录公益歌曲。

31岁的中国女演员蔡文静毕业于北京电影学院表演系，凭借2014年青春剧《匆匆那年》被观众熟悉，她曾主演改编自韩剧“Kill Me Heal Me”的大陆剧《柒个我》《脱身》《古董局中局》《旗袍美探》等，10年前入行至今一直在影视圈默默耕耘。

虽说2021年快过半，不过蔡文静今年已有《紧急公关》《阳光之下》《玲珑》《大侠卢小鱼》四部剧播出，迎来演艺事业的小小爆发期。当中，由她与黄晓明挑大梁的《紧急公关》于2019年11月于成都开拍，当时几位主要演员进组一两个月后逢冠病疫情爆发初期，蔡文静接受《联合晚报》电邮访问时说：“这部戏刚好赶上疫情，最大的挑战还是剧组停工，什么都做不了，原地待命，大家都只能干着急。”不过她表示剧组很照顾大家的情绪和状态，她也备受鼓舞，“大家在一起没什么过不去的，我也很快调整好了自己的状态。”

全部工作人员原地隔离

蔡文静说，因疫停拍的每一天都是损失，但是制作方并没有把自己的利益放在第一位去衡量此事，而是将大家的安危、打赢防疫战放在第一位，立马停工，所有工作人员原地隔离。停工期间大家也没闲着，她表示：“我们作为文艺工作者，在这个事情上能做的不多，但我们为疫情唱了一首歌叫《我们一定会胜利》。”

据悉，去年2月发布的公益歌曲《我们一定会胜利》由《紧急》全剧组演员与四川台主持人共同录制，包括黄晓明、蔡文静等坚守在成都的演员都走进了录音棚，并于24小时内完成歌曲的创作、录制和发布，为抗疫献声出力。

首次搭档演戏 赞黄晓明没架子

《紧急》聚焦公关行业，讲述危机公关专家林中硕（黄晓明饰）在处理危机事件过程中面对是非、人性博弈，约每三集解决一个危机事件，包括机票超卖赶中国妈妈下机、癌末员工劳资纠纷、性侵案阻挠酒店并购案、格斗冠军家暴老婆等。剧中蔡文静饰演的许雯雯与林中硕从最初相互看不上眼，到后来发现两人三观一致，互生情愫。

谈及剧中首次搭档黄晓明，蔡文静说，合作前对于黄晓明的印象停留在“很专业的前辈”，和他共事之后发现他就像个大哥哥，“人很好，也没什么架子”。

她在访问中忆起一场吃火锅的戏，那是隔离结束之后首日拍摄的一场戏，“那时候已经好久没吃火锅了，胃口大开，我跟晓明哥把道具的肉全都吃完了，吃的不亦乐乎，把嘴都烫了，哈哈。”

《紧急》口碑不俗

以往大陆职场剧饱受诟病，经常被指脱离现实、恋爱大过天，不过《紧急》口碑不俗，蔡文静指出，不论是从导演、编剧还是演员的出发点来看，都必须要真诚，要去了解这个职业，才能拍好一部职场剧。

她还说：“行业内的人看到自己从事的职业被拍成了电视剧，他们成为观众的同时难免会来审视你，他们是最专业的，你要接受大家的审视，不能脱离实际。”

◎《紧急公关》每周一至四晚上10时，于佳乐台（新电信电视Ch 502）播出。