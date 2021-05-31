黄靖伦等10多人 无罩拍剧让人忧

台湾媒体今早（5月31日）报道，黄靖伦等演员在疫情下“无罩”拍台湾八点档剧集《女力报到》，逾10人同时上工让人忧心。黄靖伦告诉《联合晚报》，他对剧组的防疫措施感到放心。

台湾冠病疫情严峻，全台本月19日进入三级警戒状况，26日宣布强化防疫措施。在疫情影响下，不少台湾剧停拍，但民视、三立、TVBS电视台的八点档剧集边拍边播，因存档不够，为免开天窗，只能维持拍摄，当中包括，由新加坡艺人黄靖伦主演的TVBS八点档《女力报到—男人止步》。

当地媒体《苹果新闻网》今天凌晨报道，本月28日在内湖路边发现有剧组拍戏，经研判为《女力》剧组，看到黄靖伦穿着笔挺西装，与其他两名台湾演员林柏妤和卢彦泽对戏，三人因工作需要，拍摄时未戴口罩。报道中指，细数演员、助理及剧组人员等已逾10人，在疫情当下让人观感不佳。

对此，TVBS方面表示，除了正式上戏，无论休息或对戏，剧组皆要求所有演员一定要配戴口罩，工作人员则全程配戴。媒体经与剧组确认，三名演员为正式开拍前才拿下口罩。

此外，《女力》剧组于疫情爆发之初已紧急修改剧本，尽量改成室内戏，尽力减少户外拍摄，并时时注意社交安全距离，此次户外拍摄是在确定周围人车稀少的状况下进行。

黄靖伦：剧组防疫流程让我感到放心

《联合晚报》记者今早向黄靖伦了解《女力》剧组的防疫措施。他在长途电访中说，剧组的防疫流程令他放心。

一周开工六七天的他，每天抵达片场后，剧组会替他量体温及喷酒精消毒，台前幕后全程戴着口罩并保持社交安全距离，演员在彩排时依然戴着口罩，直到正式拍摄时才摘下。黄靖伦说，他没自行准备防疫用品带到片场，因为剧组已万事俱备，指剧组就防疫一事，比演员们还要“怕死”。

黄靖伦的妻子在双北爆发疫情前，带着八个月大的儿子回彰化娘家探亲，考量到台北疫情，妻儿会先留在彰化。二十四孝爸爸黄靖伦说，目前靠视讯见儿子，并打趣说：“幸好他好像还认识我。”不过，他错过亲眼见证儿子自行坐起，及借力可站起来的成长过程，觉得有些遗憾。