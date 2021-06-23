拍失智症题材不一定要沉重灰暗惨兮兮，韩剧《如蝶翩翩》（Navillera）就把一个失智老人的故事讲述得平淡却温馨感人。

《如蝶翩翩》讲述70岁的邮差沈德出（朴仁焕饰演）退休后坚持要学芭蕾舞的故事。他某天经过一家舞蹈工作室，被年轻芭蕾舞蹈员李采禄（宋江饰演）的舞姿深深吸引，决定重拾年轻时的梦想，希望有朝一日能站在舞台上跳芭蕾舞。老爷爷不顾家人反对勇敢追梦非常激励人心，他和采禄间的情谊，也让人感受到两代之间虽有矛盾却又互相关心的温馨。朴仁焕把力不从心却不轻言放弃的爷爷角色诠释得细腻又可爱。