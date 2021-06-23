失智症也可以这样拍 订户 来自 / 联合早报 文 / 李妙音 发布 / 2021年6月23日 5:00 AM 《如蝶翩翩》讲述朴仁焕（左）饰演的失智症患者，想尽快完成跳芭蕾舞的梦想。（互联网） 字体大小: 小 中 大 拍失智症题材不一定要沉重灰暗惨兮兮，韩剧《如蝶翩翩》（Navillera）就把一个失智老人的故事讲述得平淡却温馨感人。《如蝶翩翩》讲述70岁的邮差沈德出（朴仁焕饰演）退休后坚持要学芭蕾舞的故事。他某天经过一家舞蹈工作室，被年轻芭蕾舞蹈员李采禄（宋江饰演）的舞姿深深吸引，决定重拾年轻时的梦想，希望有朝一日能站在舞台上跳芭蕾舞。老爷爷不顾家人反对勇敢追梦非常激励人心，他和采禄间的情谊，也让人感受到两代之间虽有矛盾却又互相关心的温馨。朴仁焕把力不从心却不轻言放弃的爷爷角色诠释得细腻又可爱。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 如蝶翩翩 这个区域的疯子X 失智症 精神病患者 机智五人帮再次疗愈观众 观众大声说