几天前，我看到一则新闻，中国演员姜文成为中国某大手机品牌的代言人，姜文是中国非常有才华的知名演员、导演，他主演的电影，甚至是电视剧不仅在中国耳熟能详，甚至还享誉国际，登上过国际舞台，如《红高粱》《北京人在纽约》等，他导的电影，被称为是中国电影的经典，如《阳光灿烂的日子》《让子弹飞》等。

姜文这样的人成为某品牌的代言人，不是很自然的事吗？有什么大惊小怪的呢？是的，我知道了之后，真的很开心，不是因为跟我有什么关系和利益，而是我觉得这件事情在某一个很大的层面，表现出一个市场，人文审美方面的逐渐成熟，和引导大家成熟。

这个手机品牌之前就找过很多艺人代言，绝大多数都是年龄在二三十岁的年轻知名艺人，感觉一直是走年轻路线，而这次，他们选择一位58岁的“大叔”，这是基于什么考量？我看了访问，品牌的负责人说，他们是选择跟他们的产品相匹配的人来代言，这当然是相互适合的选择，但从青年人到中年人的跨度，的确是一个不简单的飞跃。这样的改变是一种极大的勇气和自信的表现，这是对于目前社会，市场审美单一标准的挑战。

单一审美观的陷阱

多年前我看到一些外国的时尚杂志，里面的模特儿并不是千篇一律的年轻面孔和身材，也会有保养得体的中年，甚至老年的模特儿，我当时觉得匪夷所思，为什么会找这样年纪的人上时尚杂志？后来我感悟到这就是一种审美成熟的表现，也是一种正确的审美导向。

时尚并不只属于年轻人，相反的，世界绝大多数顶级时尚品牌的设计师，都是中老年人，这说明了什么？在荧幕充斥着年轻面孔的时候，我们是否陷入了单一的审美狭隘陷阱？皮肤、身材必须要永保青春，打扮也不能太显老，都要往年轻的感觉穿，稍有一点显年纪，就去做各种补救，有的还做得面目全非，这就是一种不自信，也是社会审美导向的失败。

人类老去是自然规律，但目前的审美观不接受这样的规律，四五十岁还看起来像二十出头，反而成为一种成就，一种可以成为大家效仿的大众榜样，这不是一种盲从的单一审美吗？随着社会科技日益飞速进步，人的内心却变得更加空洞无味，甚至退化，这是一种悲哀。

人类的特点，就是在于复杂性和多样性，审美标准只有一个标准，是与自然规律相违背，也是与社会发展相违背的。我并不是反对“小鲜肉”，但他们只能是一种存在，不能成为主体，就如社会上有各种年龄人的存在一样，什么年龄就该像什么年龄，不必为自己的年龄感到悲哀。

我曾在《红星大奖》的获奖感言提到：新加坡的影视市场需要不同气质、不同年龄的演员，演员都是不可比的，只有这样，新加坡剧作才能百花齐放，如果每部戏的主角都是小鲜肉，那我们的创作会有多狭隘？中老年人整天看年轻人的故事，他们会有代入感吗？在发达成熟的市场，各个年龄层的观众都有各自的空间，但反观目前，小鲜肉成为唯一标准，占据着绝大的空间，单一的审美观，迟早会疲惫的。

年轻是好，但人生阅历是年轻一代缺乏的，气质、内在的东西是真正吸引人的地方，各个年龄层都有不同的气质，是不可被取代的，谁也不比谁差。