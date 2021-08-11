李亦筠：从欧洲杯到奥运

能在疫情中追了欧洲杯与奥运，感觉很幸福。

欧洲杯51场球赛，我追了九成，休息不到两周又开始追奥运。非常感谢运动员的拼搏与坚韧不拔的精神，让我享有一场场的视觉飨宴。奥运在万难中举行，是人类的团结、希望的伟大体现，这个独特的奥运，让我期待三年后的巴黎奥运。

冠病疫情还是无底洞，引领世界的美国疫情防控被政客政治化，抗疫举措反科学反常识，对生命的漠视让我摇头。希腊、土耳其，以寒冷气温而闻名的“俄罗斯之肺”——萨哈（雅库特）的大火，让当地抗疫雪上加霜。卷土重来的塔利班占领阿富汗的多个地方，让人担心阿富汗成为恐怖主义的温床。世界乱糟糟的，不过我们不应该被击垮，要有奥运的精神。