17条罪名围攻 当顶流偶像输在无知加人缘差？

年初才凭网剧《山河令》登上偶像顶流的30岁男星张哲瀚因为被揭发在日本靖国神社前合影。代言尽失，作品下架，粉丝脱粉，创造了明星流量生涯最短的历史纪录。才爆红不到半年的张哲瀚，在短短几个小时就人设崩塌，演艺事业彻底结束了。

张哲瀚（左）和龚俊因《山河令》爆红成顶流偶像.

和吴亦凡、霍尊等近期男星的翻车相比，被官媒称“犯下原则性错误”的张哲瀚，一失足马上被被各路人马围攻，纷翻黑历史，zaobao.sg记者综合大家给他设立的罪名，发现有些或有巧立名目之嫌，有些未经证实，不知真假，但爆料数量之多相当罕见，让外界怀疑张哲瀚和团队在圈内人缘极差，才会“墙倒众人推”。

作为赵薇旗下最赚钱的艺人，张哲瀚事后道歉说：“我为曾经无知的自己而羞愧，我不亲日，我是中国人！”但各官媒点名痛批：一个连知荣辱都做不到的艺人，不配做公众人物，事关靖国鬼社供奉的是二战甲级战犯，他们是战争的发动者，更是名副其实的刽子手。

张哲瀚（右）是赵薇旗下最赚钱的艺人。（互联网）

第一宗罪：声称爱国，行动却不符

第一条：网民深挖过他的过往经历后指张哲瀚一直有通过语言来表达爱国，但一些行为爱国言论不符。比如他这次到日本参加朋友的婚礼，遇见日本有名的右翼分子黛薇夫人，她曾公开否认南京大屠杀的史实，还指责中国拿有关事件抹黑日本，但张哲瀚不但没有避而远之，还和歪曲事实的对方合影。

第二条：婚礼的新郎自称中日混血，对中国有深厚情谊，但却被发现所经营的公司网站首页就是靖国神社的图片。

第三条：2018年去靖国神社，2019年去乃木神社，两个神社供奉的是在二战中屠杀中国人的日本军人。

第四条：2017年曾发微博，里面包含一张日本军旗改造战车的图片，被网民发现后直接删博。

第五条：国庆节放假说要回到祖国母亲的怀抱，结果配图的背景却是日本。

第六条：爸爸入股日本公司，用张哲瀚本名投资入股所谓日本朋友的公司，专办海外婚礼，赚中国人的钱，但给日本政府缴税。

第七条：妈妈的亚太荣公司，日文名称和曾经支持侵华的日本财阀同名。

第八条：将举行的两场演唱会日期，分别是8月14日和9月18日，分别是世界慰安妇纪念日 及九一八事变纪念日。

第九条：拍照时做过纳粹手势，还引发粉丝模仿。

张哲瀚出席朋友在日本神社举办的婚礼惹祸。（微博）

第二宗罪：痴迷于设立形象，却经不住考验崩塌

第十条：善心的形象。曾因一个扶老奶奶的行为上热搜，最近被人晒出剧本，爆料那是某节目的策划，张哲瀚是按照剧本做的。老奶奶也是演员，那次就是等在那里给他扶的，结果张哲瀚的团队转手就给自己买了这样一个热搜，宣传“好人好事”，然后把节目组的安排给作废了。不过这个热搜并没有效果因为外界认为扶老奶奶是小学生都会做的，怎么就上了热搜呢？

张哲瀚扶老奶奶的行为上了热搜。（互联网）

第十一条：敬业的形象。传曾因拍摄过于认真而生病，并上了救护车，后来据知是因怕热不想拍摄，躲在救护车里，延误整体进度。

第十二条：爱读书形象。不管是在片场、机场，都手不离书。常在社交平台为粉丝分享书单，书单上曾见中村上春树的《海边的卡夫卡》和《刺杀骑士团长》，两本书都介绍过两个神社的由来。不过有网民说，在一次采访中，主持人曾让他为观众分享一本好书，他却面露难色，语无伦次。

第三宗罪：爱耍大牌，圈内口碑差

第十三条：和张哲瀚合作过的摄影师梁栋发文透露，张的团队傲慢到不愿意直接沟通，要靠品牌商当传声筒；自带不专业的修图师干预工作。

张哲瀚的各种造型。（互联网）

第十四条：也有圈内人指他超级难搞，拍摄广告时要求睡够八小时，但不提前看流程不做准备，到场后全程玩手机。有一次代言工作，张哲瀚化了三个小时妆仍不出来，急死工作人员，后来他的团队忙着监视修图，且必须一帧一帧修图。

其他罪名：怕吃苦学识差不顾艺人形象

第十五条：想轻松赚钱。演员一般都用作品巩固基础，但张哲瀚却不太爱接新剧本，曾公开说参加品牌活动比拍戏轻松很多，每天都可以漂漂亮亮的打扮自己，不像在剧组蓬头垢面，要进入角色，要风吹雨淋，太辛苦。他于是频繁做直播，但直播时经常迟到，有一次迟到了40分钟。一场直播带货一小时可进帐20万新元，网民算出他四个月至少直播约26次（另一说是四个月里26次），保守估计，进帐520万新元。

第十六条：他晒旅游照，其中和朋友与美人鱼雕像合照，却伸手放在雕像胸前敏感部位；还坐在苏小小墓上拍照，不尊重古迹。

张哲瀚（左）不顾公众人物形象，把手放在美人鱼雕像的敏感部位上拍照。（微博）

第十七条：有网民统计他公开读错的字词多逾十个，例如把“刚愎自用”念成“刚复自用”，“言简意赅”念成“言简意骇”，“蓬头垢面”念成“蓬头后面”等，显露中文学识不足。