欧菁仙：不流泪的机场 订户 来自 / 联合早报 文 / 欧菁仙 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 欧菁仙在机场走向登机门（左图）。她穿着为癌症中心筹款的T恤。（作者提供） 字体大小: 小 中 大 妈妈整个下午陪我整理行李，她脸上的关心挡不住倦态，我忙着掩饰不舍，连丢了什么进行李箱都不知道。每一次道别都提醒自己这不是永远的离别，我们还是会再见。尽管如此，每一次仍旧揪心难过。母亲今年66岁，好朋友指责我为什么这么自私，为了追求自己的幸福，抛下妈妈不管，也留下爱我的朋友。我移居巴黎这件事，让朋友们很失望。另外一名闺蜜选择去打一天的麻将，不愿面对道别。朋友们的十万个“为什么要走”，我除了回答十万个“为什么不？”还能说什么，才能让他们释怀呢？遗憾没有尽头，希望时间成为最好的验证。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台前幕后 欧菁仙 点智慧：上一堂课 张海清：自救（上）