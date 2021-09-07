欧菁仙：不流泪的机场

妈妈整个下午陪我整理行李，她脸上的关心挡不住倦态，我忙着掩饰不舍，连丢了什么进行李箱都不知道。每一次道别都提醒自己这不是永远的离别，我们还是会再见。尽管如此，每一次仍旧揪心难过。

母亲今年66岁，好朋友指责我为什么这么自私，为了追求自己的幸福，抛下妈妈不管，也留下爱我的朋友。我移居巴黎这件事，让朋友们很失望。另外一名闺蜜选择去打一天的麻将，不愿面对道别。朋友们的十万个“为什么要走”，我除了回答十万个“为什么不？”还能说什么，才能让他们释怀呢？遗憾没有尽头，希望时间成为最好的验证。