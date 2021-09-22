到戏院野餐，你有过这样的经验吗？

2015年日本导演滨口龙介（Ryusuke Hamaguchi）的电影《欢乐时光》（Happy Hour）在新加坡国际电影节放映，我吃了晚餐才进黄金戏院，由于片长5小时17分，我“怕输”地带了一些糕点、零食与饮料。才坐一会儿，就看到华纳电影总经理黄炳辉，提着一个“小篮子”走进来，他的座位在我的后方，趁戏未开始，我俩开始寒暄，向来就很幽默的他说自己是提着小篮子来野餐，还让我看里头的水果等食物，并不忘说：“肚子饿了，来我这里拿东西。”