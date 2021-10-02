疗愈，healing，成了疫情期间的一个关键词。

我们以各种方式排解郁闷和焦虑，像是运动、烹饪、烘焙、阅读、煲剧，让心情平静，变好。

我们寻找一种心情的自我疗愈，而电视娱乐是许多人的选择。韩娱在疫情期间推出许多疗愈综艺，透过美食、美景、人与人的亲切互动等，为观众送暖。周三（9月29日）的娱乐封面，我就介绍了多个韩国疗愈节目。专题中的每一个节目，我都看了，当初想做这个题材，正是因为自己在疫情期间有好几次心情相当低落，从这些节目得到了很多的安慰，所以想透过报道把这份安慰与读者分享。