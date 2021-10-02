疗愈 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗瑱玲 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 《Racket少年团》在高敞的鹤苑农场取景，景色怡人。（互联网） 字体大小: 小 中 大 疗愈，healing，成了疫情期间的一个关键词。我们以各种方式排解郁闷和焦虑，像是运动、烹饪、烘焙、阅读、煲剧，让心情平静，变好。我们寻找一种心情的自我疗愈，而电视娱乐是许多人的选择。韩娱在疫情期间推出许多疗愈综艺，透过美食、美景、人与人的亲切互动等，为观众送暖。周三（9月29日）的娱乐封面，我就介绍了多个韩国疗愈节目。专题中的每一个节目，我都看了，当初想做这个题材，正是因为自己在疫情期间有好几次心情相当低落，从这些节目得到了很多的安慰，所以想透过报道把这份安慰与读者分享。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疗愈 Racket少年团 海岸村恰恰恰 机智医生生活 柔美的细胞小将 最弱一环 南洋茶