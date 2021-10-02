3皮肤专科医生 助你散发自信神采

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乐活谈保健：你值得拥有的美肤

zaobao.sg、早报面簿直播

上午10.30至11.30

生活压力大，饮食不良，睡眠不足等，都可能引发各类皮肤问题；若不注意护理，将影响个人仪容，一些人甚至受到困扰而失去自信。

读者今天上午10时30分可上线聆听护肤讲座，主题为“你值得拥有的美肤”，这是第16届早报“乐活谈保健”讲座。

三位皮肤专科医生将讲解各类皮肤病症状和疗法，并分享日常护肤贴士，协助大家拥有向往的肤质，散发自信神采。

一、消除脸上斑点

第一位主讲者是Freia Medical皮肤科高级医生许承贤，从事医美医学业已超过15年，分享课题为“外斑一颗，内斑一窝”。许医生将讲解色斑种类，形成因素，哪些人容易有色斑问题，以及其疗法。如何从市面上选购口服药或护肤品来对付色斑和色素沉着？接受激光治疗后，是否会导致皮肤变薄或过敏？它能彻底消除脸上的斑点吗？

二、防止色素沉着

第二位主讲者是新加坡全国皮肤中心高级顾问医生唐天源教授，讲题为“防止色素沉着攻略”。他指出，除了紫外线伤害皮肤，其他常见的影响因素还包括蓝光以及空气污染，人们平日应该如何应对？选择防晒霜时，应使用多少SPF最适合？唐教授也提供四个护肤的基本原则，帮助大家取得理想肤质。

三、应付黄褐斑

第三位主讲者为伊丽莎白诺维娜医疗专科中心儿童与成人发肤激光诊所皮肤科顾问医生詹尹婷，分享课题为“黄褐斑，我们该如何应付？”。相较于欧美人士，亚洲人更容易患黄褐斑吗？黄褐斑的形成和预防，哪些问题值得注意？如何有效缓解黄褐斑，哪些全新产品可取得疗效？一般上，医生采取什么综合疗法？这些疑问都可在讲座上得到解答。

由《联合早报·乐活》、水晶番茄（Crystal Tomato）和新加坡全国皮肤中心联办的“你值得拥有的美肤”讲座，是早报乐活第四个系列线上讲座。数码伙伴是zaobao.sg，指定杂志是《健康No.1》。

有兴趣的读者可扫描QR码，或直接进入zaobao.sg、早报面簿观看免费讲座视频。