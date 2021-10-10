第23届台北电影奖 邱泽二度封影帝：感谢我的女主角许玮甯

（台北讯）第23届台北电影奖昨晚揭晓，《消失的情人节》得四奖成最大赢家；邱泽二度封北影帝：感谢我的女主角许玮甯！

《消失的情人节》得四奖成最大赢家

第23届台北电影奖颁奖典礼于昨晚（10月9日）揭晓得奖名单，电影《消失的情人节》以最佳剧情长片、最佳导演（陈玉勋）、最佳视觉效果奖与最佳剪辑入围七项抱走四奖，成为最大赢家。耗时五年拍摄的纪录片《捕鳗的人》摘下最佳纪录片和最佳摄影，还一举摘下最大奖“百万首奖”。

影帝方面，《当男人恋爱时》邱泽击退呼声高的强敌《缉魂》张震、《我没有谈的那场恋爱》吴慷仁等摘奖。这是他继《谁先爱上他的》后，相隔三年，二度夺下北影影帝。

邱泽在台上感谢导演与剧组，并抛出一句颇耐人寻味的“感谢我的女主角许玮甯”。他在后台受访时解释：“我刚刚是感谢戏里面对戏的所有演员。”其发言并没有其他意涵，也没有认爱。

传出绯闻后和许玮甯首同台

邱泽和许玮甯在《当男人》谈恋爱，戏外也传绯闻，但两人未证实恋情。昨天是两人爆出绯闻后首次同台，除了合照外，几乎没有太多互动，连等待其他演员拍照时，也分别站在背板两侧。

阳靓以《爱·杀》女同志一角，踢走《当男人》许玮甯、《消失的情人节》李霈瑜首度封后。她在片中演出大尺度激情戏，为诠释角色改掉茹素习惯，努力琢磨细节，获评审肯定。

评审团主席王童和北影总监李亚梅昨天表示，邱泽强从13名评审手中拿了10票，二轮投票都超过半数；影后战况则集中在阳靓与李霈瑜的对决，第一轮投票各拿五票平手，阳靓最终以八票胜出。

百白：人生很难，快乐很重要 刘冠廷感性谢女友

百白以《诡扯》拿下最佳女配角奖。身为杰出的喜剧演员，她说：“以喜剧电影拿到奖，对我来说是很大的鼓励，人生很难，快乐很重要”。她表示，能够带给别人快乐，是她最大的快乐。

最佳男配角由《诡扯》的刘冠廷夺得。刘冠廷不忘感谢女友孙可芳陪伴，“也谢谢她的家人，他们是我看过最有爱的一群人！”最后感谢自己的家人，让他在充满爱的环境长大，并用台语跟阿嫲喊话：“你常常打电话给我问我好不好，你不用担心，台下所有长辈都很照顾我！”

原本要与龙邵华颁奖 胡宇威请众人默哀一分钟

胡宇威独自颁发最佳短片、杰出技术奖。他透露，原本是跟前辈龙劭华一起颁奖，但龙劭华上个月骤逝。胡宇威请台下的电影人一起默哀一分钟。

他接着表示，龙劭华一直以来用行动支持短片，自己也会延续前辈的精神，请大家找他拍短片。

左图： 百白以《诡扯》拿下最佳女配角奖。右图： 刘冠廷以《诡扯》获得最佳男配角奖。（互联网）