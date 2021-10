一本文言文好书,没有浅显的白话文版本,你第一个翻译,直接可以变现。如果这本书内容适合儿童,没有卡通绘本,你做了就又赚一笔!书还是那本书,两次降维,收入大增,这就是韩娱:降维出击套现。

记忆中,韩国上次通过降维出击,获取暴利的作品可能是2016年的《尸杀列车》(Train to Busan)。看得意兴阑珊,后来发现票房飙升惊讶的我,听到朋友们讨论,就好奇问了一下:“难道你没看过《丧尸出笼》(Day of the Dead)?《生化危机》(Resident Evil)?《我是传奇》(I Am Legend)?”原来在《尸杀列车》之前,真的很多人没看过已经被影迷诟病多年,好莱坞拍滥的“丧尸片”。