元宇宙

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来自 / 联合早报

文 /
李亦筠

发布 / 2021年11月17日 5:00 AM

本地艺人陈邦鋆进军元世界。（Freedom Nation提供）
本地艺人陈邦鋆进军元世界。（Freedom Nation提供）

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最近访问了与弟弟携手成立密币游戏公司Freedom Nation的本地艺人陈邦鋆，我不得不思考未来的元宇宙（Metaverse）带来的冲击，将来我的生活里，是不是也得靠“虚”来补“实”？尤其是冠病疫情彻底颠覆了我们的现实生活。

根据维基百科的解释，元宇宙或称为后设宇宙、形上宇宙、元界、超感空间、虚空间，描述一个未来持久化和去中心化的在线三维虚拟环境。此虚拟环境可以通过虚拟现实眼镜、增强现实眼镜、手机、个人电脑和电子游戏机进入。元宇宙在电脑游戏、商业、教育、零售和房地产领域都有具体实例。

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