林翠芳：我的伯乐是亿万富翁

你有亿万富翁的朋友吗？我有，而且已经认识24年。这位朋友最厉害的是，在今年10月冠病疫情肆虐的情况下，赚到他人生的第一个亿。确切来说，根据福布斯10月9日的报道，他的身家至少三亿以上。

这位朋友是我的伯乐、恩师、第一位老板，他是帅气的法国人Monsieur Laurent Junique，中文名字叫祝乐鸿， 他创办的公司TDCX是新加坡第二家在美国纽约证卷交易所上市的公司。

我从祝乐鸿身上见识到的企业家精神，想分享给在创业或是想创业的读者，希望启发你勇敢地跨出那决定性的一步，说不定，下一个亿万富翁就是你。

1995年，29岁的祝乐鸿独自到陌生的新加坡闯荡，在这里，他成为新加坡女婿，育有三个可爱的孩子, 幸福地安家落户。有人曾经问他为什么会选择新加坡？他说看到我国的无限潜力，这就是企业家的慧眼。

2001年，祝乐鸿决定拓展马来西亚市场。当时23岁的我，虽非社会新鲜人，但没有相关经验，他却派我当开荒牛，公司在吉隆坡国油双峰塔对面租了面积8500平方英尺的办公楼，员工逐渐扩展成数百人的规模。

随后又有商机找上门，要在台北成立公司，在那里从商要靠华语沟通，我因此被派到台北。2003年，沙斯（SARS）来袭，公司在台北市万华区，是疫情最严重的一级警戒区，整区一夜间成了死城，员工个个忧心忡忡，祝乐鸿隔海透过电话传达应对策略，一直叮咛我要照顾好自己。这样的老板，你能不为他卖命吗？我为他卖命10年，公司也有20年的老臣子，他一向惜才，大家也甘心护主。

这个老板采用信任式管理模式，每名员工都像小企业家独立奋斗，但遇到困难或有疑问，他随时会支援，扮演聆听者的角色，引导下属找出合适的处理方式。他的方法除了能有效地解决问题，同时也训练员工的经营能力，提升效率。

缺点是点子多，爱做梦

祝乐鸿最大的“缺点”就是点子多，爱做梦，招牌的“笑”脸是警钟，表示“He is up to something.”热爱事业的祝乐鸿，脑筋没停过，也动得很快。一想到新点子，就迫不及待地尝试，不顾一切地实践。员工得跟上他的步伐，对于喜欢一成不变的人来说，实在吃力，但如果你喜欢挑战，就会觉得这个工作再忙也很好玩。

他的梦有时听起来不切实际，但到了对的时间点就会变得很合理。例如请设计师打造理想的办公室，里面有咖啡厅、室内喷泉花园，让员工有休息空间。这些他很早期就想实施的概念，现在不就是理想工作环境的指标吗？

祝乐鸿在本地26年的创业道路并非始终平坦，公司营运前几年，从20人迅速增长到250人，后来也曾缩小规模到50人。他的应变能力强，遇到危机够果断，他知道“留得青山在，不怕没柴烧”，做生意要等也要忍，但他想把TDCX变成上市公司的目标始终明确。

成为最好的自己报恩

他的太太曾是国际企业的区域经理，非常能干。怀孕后决定以家庭为重，让丈夫无后顾之忧，安心地拼事业，她也是丈夫的好军师，因为公司业务遍布全球，祝乐鸿时常当空中飞人，在外忙碌后，回家就能好好充电。如果你有幸福的另一半扶持，离成功也就越来越近了。

跟他工作的伙伴们，都会认同他没脾气，时时刻刻保持冷静。他唯一一次给我脸色看，就是听到我说自己入选《超级主持人》16强时，我能感觉他的失望多过于生气。几天后，老板转变态度，要我好好参赛，他会帮我打电话投票。得到冠军，他鼓励我签约，玩够了再回来。这番话如同一张职场人寿保险单，让我知道如果自己事业不顺利，永远有“家”可归。

TDCX在纽约上市那天，他在简讯感性地对我说，“Thanks for believing in me and for moving mountains.”其实是我永远感激他当年百分百信任年轻的我，派我到海外开发业务，从零开始，开阔我的视野，也成就今天的我。未来有机会，我会回去继续帮他打江山，不是因为玩累了，而是当我成为最好的自己，回去让他验收成果。饮水思源，对我而言，就该如此。

此生能遇到伯乐，欣赏你的能力，认同你的实力，不断给你鼓励的恩人，实在不容易，我太幸运了！适逢圣诞佳节，无论你是企业家还是打工仔，也祝愿还在努力奋斗的你，能遇到伯乐，助你往目标加速前进，享有成功的喜悦，丰富精彩的人生。