林翠芳：我的伯乐是亿万富翁

你有亿万富翁的朋友吗?我有,而且已经认识24年。这位朋友最厉害的是,在今年10月冠病疫情肆虐的情况下,赚到他人生的第一个亿。确切来说,根据福布斯10月9日的报道,他的身家至少三亿以上。

这位朋友是我的伯乐、恩师、第一位老板,他是帅气的法国人Monsieur Laurent Junique,中文名字叫祝乐鸿, 他创办的公司TDCX是新加坡第二家在美国纽约证卷交易所上市的公司。

我从祝乐鸿身上见识到的企业家精神,想分享给在创业或是想创业的读者,希望启发你勇敢地跨出那决定性的一步,说不定,下一个亿万富翁就是你。

1995年,29岁的祝乐鸿独自到陌生的新加坡闯荡,在这里,他成为新加坡女婿,育有三个可爱的孩子, 幸福地安家落户。有人曾经问他为什么会选择新加坡?他说看到我国的无限潜力,这就是企业家的慧眼。

2001年,祝乐鸿决定拓展马来西亚市场。当时23岁的我,虽非社会新鲜人,但没有相关经验,他却派我当开荒牛,公司在吉隆坡国油双峰塔对面租了面积8500平方英尺的办公楼,员工逐渐扩展成数百人的规模。

随后又有商机找上门,要在台北成立公司,在那里从商要靠华语沟通,我因此被派到台北。2003年,沙斯(SARS)来袭,公司在台北市万华区,是疫情最严重的一级警戒区,整区一夜间成了死城,员工个个忧心忡忡,祝乐鸿隔海透过电话传达应对策略,一直叮咛我要照顾好自己。这样的老板,你能不为他卖命吗?我为他卖命10年,公司也有20年的老臣子,他一向惜才,大家也甘心护主。

这个老板采用信任式管理模式,每名员工都像小企业家独立奋斗,但遇到困难或有疑问,他随时会支援,扮演聆听者的角色,引导下属找出合适的处理方式。他的方法除了能有效地解决问题,同时也训练员工的经营能力,提升效率。

缺点是点子多,爱做梦

祝乐鸿最大的“缺点”就是点子多,爱做梦,招牌的“笑”脸是警钟,表示“He is up to something.”热爱事业的祝乐鸿,脑筋没停过,也动得很快。一想到新点子,就迫不及待地尝试,不顾一切地实践。员工得跟上他的步伐,对于喜欢一成不变的人来说,实在吃力,但如果你喜欢挑战,就会觉得这个工作再忙也很好玩。

他的梦有时听起来不切实际,但到了对的时间点就会变得很合理。例如请设计师打造理想的办公室,里面有咖啡厅、室内喷泉花园,让员工有休息空间。这些他很早期就想实施的概念,现在不就是理想工作环境的指标吗?

祝乐鸿在本地26年的创业道路并非始终平坦,公司营运前几年,从20人迅速增长到250人,后来也曾缩小规模到50人。他的应变能力强,遇到危机够果断,他知道“留得青山在,不怕没柴烧”,做生意要等也要忍,但他想把TDCX变成上市公司的目标始终明确。

成为最好的自己报恩

他的太太曾是国际企业的区域经理,非常能干。怀孕后决定以家庭为重,让丈夫无后顾之忧,安心地拼事业,她也是丈夫的好军师,因为公司业务遍布全球,祝乐鸿时常当空中飞人,在外忙碌后,回家就能好好充电。如果你有幸福的另一半扶持,离成功也就越来越近了。

跟他工作的伙伴们,都会认同他没脾气,时时刻刻保持冷静。他唯一一次给我脸色看,就是听到我说自己入选《超级主持人》16强时,我能感觉他的失望多过于生气。几天后,老板转变态度,要我好好参赛,他会帮我打电话投票。得到冠军,他鼓励我签约,玩够了再回来。这番话如同一张职场人寿保险单,让我知道如果自己事业不顺利,永远有“家”可归。

TDCX在纽约上市那天,他在简讯感性地对我说,“Thanks for believing in me and for moving mountains.”其实是我永远感激他当年百分百信任年轻的我,派我到海外开发业务,从零开始,开阔我的视野,也成就今天的我。未来有机会,我会回去继续帮他打江山,不是因为玩累了,而是当我成为最好的自己,回去让他验收成果。饮水思源,对我而言,就该如此。

此生能遇到伯乐,欣赏你的能力,认同你的实力,不断给你鼓励的恩人,实在不容易,我太幸运了!适逢圣诞佳节,无论你是企业家还是打工仔,也祝愿还在努力奋斗的你,能遇到伯乐,助你往目标加速前进,享有成功的喜悦,丰富精彩的人生。