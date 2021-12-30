蔡少芬接棒主持一姐节目 网民：大换血看不下去

（长沙讯）蔡少芬2011年凭电视剧《后宫甄嬛传》打开中国大陆市场，近两年更是综艺节目不断，不时还跟老公张晋一起上阵，捞得风生水起。

近日，她官宣成为湖南卫视明年元旦启播的综艺节目《你好星期六》的固定主持，与台柱何炅、演员王鹤棣、相声演员秦霄贤以及说唱歌手布瑞吉担任常驻嘉宾。《你》被视为长寿国民节目《快乐大本营》的升级版，也正式取替了这档陪伴几代人成长的节目，因此在网上引起热议，原来旧节目的主持群“快乐家族”更直接登上微博热搜第一位。

《快》于1997年开播，由李湘和李兵主持，1998年何炅加入，与李湘搭档，其后李维嘉、谢娜陆续加入阵容。2004年李湘正式离开节目。2006年，以何炅、谢娜、李维嘉、吴昕、杜海涛为主持阵容的“快乐家族”首次合体亮相，一直维持到今年9月尾停播。

节目每周都会邀请不同的明星到现场与观众互动、玩游戏，几乎两岸三地大大小小的明星都曾在节目中留下身影，且每集都笑弹不断，让广大观众培养出定期的收视习惯。谢娜更凭这个节目带出的人气，被封中国“主持一姐”。

《快乐大本营》多年的固定主持阵容“快乐家族”。（微博）

然而，相伴大家24年的节目就此终结，连一个告别仪式都没有，令很多网民都难以接受：“青春就这样悄无声息的结束了吗？暂时不能接受”“谁还看啊，大换血，不是说不支持，是看不下去啊”“虽然没有经常在看，但是没有了，还是觉得难过”等。