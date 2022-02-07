邬伟强《告别》贴文主角曝光 前艺人卓铭顺积极抗癌

《新明日报》不久前独家报道，邬伟强面簿贴文《我的告别》，以“自编自导自演的短剧”为题，写下“当你看到我的短剧，我已经走了，虽然我不在了，我的精神却永存，我要把骨灰播撒在陪我成长的美丽国土。”乐观中夹带淡淡哀愁的文字被质疑“预告死讯”！

伟强当时向记者澄清“告别”者并非自己，是他一名现年65岁，任职保险业的朋友，该友人一两个月前发现身体变黄，去检验惊获罹患末期胰脏癌，癌细胞不但影响胆管，还扩散到肝。

记者后来查知，该癌患友人不仅与伟强交情深厚，也是本地一名前艺人，名叫卓铭顺，与阿哥李铭顺同名。

与视帝谢韶光杨莉冰同期

卓铭顺于1989年报考当年SBC主办的第9期全职演员训练班，与视帝谢韶光同期，毕业后签约成为全职艺人，拍过《我爱芳邻》《出人头地》《浮沉》《勇者无惧》等，演过医生、保安人员、财神等角色。

记者联系上卓铭顺，给予问候，他正经历第4次化疗，但在电话线那一端，听不出丝毫伤感，偶尔还发出爽朗的笑声。

“化疗对我没什么副作用，老天眷顾，前两次化疗之后进食吃不出味道，但现在已能吃到原味，哈哈，我什么都吃，不挑。”

卓铭顺向《新明》透露，去年9月下旬去验血，健康一切良好，不料稍后发现全身变黄，去做电脑断层扫描（CT scan），惊觉胰脏癌症指数原本少过50，却一跃730，胰脏部位长了一颗4公分大的瘤，并已扩散到肝。

卓铭顺向来注重健康，日跑5公里，竟然遭到癌魔袭击，当下晴天霹雳，但他很快便令心情沉淀，接受并豁达应变。

因为全身变黄，卓铭顺接受治疗，住院56天，不能冲凉不能起床，留院期间，勤奋的他仍跟进客户保单，声如洪钟，客户都不敢相信他是留院病人！

卓铭顺表示，万一自己撒手人寰，希望拥有一个只有欢笑、没有泪水的温馨葬礼。“事前交代，就是因为不想给子女麻烦，骨灰洒花园，无须拜祭，只要偶尔会想起我，哪怕只有一两秒，我也已满足。”

卓铭顺一再令人见证生命的坚韧，祈愿他成功击退癌魔，当个健康快活人。

与李铭顺同名 ‘保’阿哥健康已10年

卓铭顺经营保险事业，至今已45年，与阿哥李铭顺同名的他笑说：“铭顺的保单在我名下，是个保险经纪不做之后，才转给我接手，已经有10年了！”

两个铭顺曾在白言叔百岁生辰时碰头，还欢乐合影。