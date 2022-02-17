巴戈当评审呛声吴宗宪 不来新加坡工作因这个理由

（台北讯）台湾资深主持人巴戈昨天（16日）晚间传出因为胰脏癌恶化病逝消息，终年67岁。

巴戈与太太共育有2子2女，家人全移民加拿大，他则独自在台湾生活。他将居住30多年的独栋别墅进行改装，别墅地上4层，加上地下2层，共计6050平方英尺空间，客厅摆放法国进口的巴洛克风格沙发，落地窗环绕可欣赏庭院风景，豪宅内更收藏字画、艺术品。

原来他是艺专美术系出身，改造庭院投入心力，花园步道是自己铺设，还在院子里种水果蔬菜、养鱼，生活过得相当惬意。

出道近60年的他，一直到两年前都还在为演艺事业奉献。他2016年担任金钟奖评审时，由吴宗宪主持的综艺节目《综艺大热门》和《综艺玩很大》报名金钟奖双双扑空，引外界替主持群抱不平。当时巴戈回应，入围节目评比标准除了创新外，还有真、善、美，认为在他担任评审的两年间，很多节目还是没有新意，也直接点名《玩很大》有“真”、却缺乏“美”，强调不能因为收视率高就给奖，不然何必评比。两人就此隔空开杠。

他早期因挺高凌风向电视台高层抗议遭封杀，只为了争取演员跟电视台签约获得保障，于是代表所有演员出面，没想变成炮灰。据报道，被三台封杀后，他获得新加坡电视台邀约，但他一想到自己在台湾工作的权利，就不想出外了。