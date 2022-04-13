娱乐吃瓜：艺人搞副业 未必顺风顺水？

艺人王振复（本名王建复）在台北与好友合开的日式餐酒馆上个月惨遭泼粪，让经过的民众误以为该店与人有财务纠纷，还登上当地的新闻。

娱乐圈有不少明星投资副业，为不稳定的演艺事业留条后路。但其中有人因忙碌而无暇顾及副业的实际运营，惹出不少麻烦之余，有不少更是赔钱收场。一起随zaobao.sg来看看有哪些明星也曾因副业而惹上麻烦？

王振复 ── 做好准备应万变

王振复与好友合资在台北大安区开了一家日式餐酒馆ps.sake bar。（图/面簿）

王振复在2020年底与好友合资在台北大安区开了一家日式餐酒馆ps.sake bar。挺过疫情最艰难的时期，餐馆目前依旧稳定运营。没想到上星期却传出餐馆上个月惨遭泼粪的消息，让当地民众将餐厅与财务纠纷联想在一起，间接影响了餐馆的声誉。

王振复在回应媒体时还原了事发真相：原来是当天有个女客人与泼粪的人有财务纠纷，对方尾随她到店内用餐，待她用晚餐走出时，把秽物泼到女客人身上，导致餐馆惨遭池鱼之殃。如何应对突如其来的状况？他接受《新明日报》访问时坦荡地说：“其实我们已有万全准备，在店内一向有保全装备，一切有证有据，确保食客安全，因此发生这样的事，我并不害怕。”

王振复将新剧宣传与饮料店促销做连接，“一举两得”。（图/面簿）

除了餐厅，王振复去年也加入竞争激烈的手摇饮料（泡泡茶）市场，在老家桃园开设名为“Boss Tea”的泡泡茶店。很有生意头脑的他将新剧宣传与饮料店做连接，因应新剧《美丽人生》的播出而在自己的泡泡茶店做促销，一连2天全品90%的折扣不仅噱头十足，也成功帮新剧宣传。

温升豪 ── 要的不是钱 是回忆

温升豪将他的酒馆餐厅称之为“秘密基地”，每个角落都设计得颇有巧思。（图/面簿）

最近刚来新加坡拍戏的温升豪同样在投资副业路上跌跌撞撞，过去几年他几乎做什么都不赚，热爱交友的他常常是“人情合伙”，无奈最后都未必有好结果。

去年年中他宣布结束与好友合资开了3年的酒馆餐厅“La Facette酒窝”，他感性地用视频记录下餐厅熄灯的一幕，隔着镜头都能感受到他深深的不舍。从餐厅的内部装潢，到各个区域的功能设计，都充斥着温升豪与合伙人对这家餐厅满满的情怀。也正是因为这一份情，让他们坚持撑了没有盈利的3年，一直到疫情严峻，才决定结束餐厅的营业。他自我调侃：“这家店没有为我赚过一毛钱，只有亏钱。”

温升豪感慨道，现阶段的他不是以金钱作为最大的考量，而是“心情”大于金钱。餐厅除了是与好友们相聚的秘密基地，温升豪也自认对该店地点有着特别的执着。“我20年前在附近开过餐厅，但因为房租太高最后只撑了8个月。所以当朋友问我说怎么还选在有点没落但租金还是很高的东区，我想是二十多年前的那种情感，一直觉得我要在那边东山再起。”

尽管如此，温升豪也理性分析餐厅歇业的原因，餐厅只有在晚上时段才营业，因此有将近三分之二的时间是没有任何收益的。他坦言餐饮业门槛相对而言比较低，所以许多艺人都会把餐饮业当成副业做投资。但他与合伙人都各有主业，所以很多时候在营运上他们没办法第一时间介入做出相对的调整。

杨志龙 ── 种下的因 终会结果

疫情让杨志龙的“爱煮”形象更深入民心。（图/面簿）

创业路上屡败屡战的还有本地艺人杨志龙。如今“爱煮爸爸”形象深入民心的他其实过去积累了不少惨痛的失败经验。从潮牌服饰到餐饮业，他的创业经验和他的演艺经验同样精彩。

杨志龙在成为艺人之前，已经当过老板了。当年他向母亲借钱，开了一家潮流服装店。尽管将兴趣变成工作是件很开心的事，但当时他学到了热忱与现实是两回事。他之后加盟了潮鞋店，却因2017年的经济风暴被“烧到手”，投资6位数，亏损了5位数。这让他从中学到开店地点的重要性。

就这样，他从不放弃创业，也不惧怕失败。经历了几次创业的挑战，他看准网络商机，开始将食品和直播做结合。2017年直播尚未蔚然成风，却在疫情期间意外杀出一条生路，开花结果。他在停工期间回到网络做直播，用食物带大家“环游世界”。而这些累积也让他被商家看中，与麦当劳联手推出香脆海南炸鸡汉堡，奠定“爱煮”形象。

杨志龙受访时曾说过，“做生意一定有公式，每一次都是一个经验、一种学习”，千万不能执着，不然“死路”一条，该放手的时候再痛也要割舍。走网络行销的“新加坡猪肠粉”、在工业区打造“啤酒园”风味的食阁……如今的他依旧没有放弃副业，过往的经验或许让他更勇于尝试新的商机。

许玮甯、陶晶莹 ── 嫌货才是买货人

许玮宁推出自创内睡衣品牌An.niversary，突破尺度拍摄品牌形象照。（图/面簿）

创业新星还有许玮宁和陶晶莹。互联网普及的时代，消费者有许多管道可以发表对产品的意见。这两个女老板面对负评时，不约而同都抱着“嫌货才是买货人”的心态，站在消费者的角度解决问题，相信嫌弃产品不好的人才是真正内行，愿意购买的人。

许玮宁去年11月推出自创内睡衣品牌An.niversary，但不到半年就有网友在网上控诉去年12月下单今年4月5日才收到。除了发货缓慢，网友更质疑内衣品质与图片不一样，不仅没有蕾丝，下缘的蕾丝还无法拉平，一拉就缩进去，搞笑形容是“少一边睫毛的含羞草内衣”。

对此，许玮宁第一时间跳出来站在消费者的立场回应：“我自己看到照片都生气了！如果是我收到瑕疵品也会跟她一样生气。谢谢她的反馈。下不为例！”她也表示，是产品的品质管控没有达到要求。

陶晶莹与老公李李仁（左）一起创业推出的麻辣烫品牌“辣杯杯”。（图/面簿）

“陶子”陶晶莹与老公李李仁一同创业推出的麻辣烫同样刚开张就踢到铁板，一些网友抱怨食物冷、面没熟，让陶晶莹第一时间道歉并亲自回复“不好意思让你失望，怎么跟你联络补偿你？”高EQ的道歉虏获网友的一致好评。

妥善处理后，她在社交媒体面簿上发文，交代“面不熟”事件的始末。她与股东找出问题所在，发现面确实有熟，可能是因为面的成分有加绿香蕉粉，口感比较“Q”，因此才会有顾客吃起来觉得“没熟”。