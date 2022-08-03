留下满月儿跳楼身亡 陈宝莲遗孤这么大了

2002年7月31日傍晚5时半，以演出三级片闻名的香港女星陈宝莲，于中国大陆上海静安区南阳路24楼的寓所跳楼自杀身亡，轰动娱乐圈，并遗下出世1个月的儿子，终年29岁。

陈宝莲的丧礼在上海举行，遗体在当地火化，部分骨灰安葬于上海一个公墓，与上世纪30年代自杀女星阮玲玉为邻。为了悼念爱女，陈宝莲的妈妈在铜锣湾菩提学会举行追悼会，黄百鸣、曾志伟都出席了，据说现场“人人都哭”。

陈宝莲自杀前一个月，才在上海诞下一名男婴，她生前向好友透露，婴儿的父亲是台北酒廊担任DJ的25岁美籍华侨，不过男方从未现身。可惜儿子才满月，她已选择离开人世。遗孤由王菲好搭档台湾金牌经理人邱瓈宽收养，被她视如己出，并随养母姓邱，全名为邱煌祎，今年20岁了。

邱煌祎外形帅气。（取自IG）

没有留下太多知名代表作的陈宝莲，离世20个年头后，偶尔被媒体提起，多是因为她遗留下的儿子邱煌祎的关系。陈宝莲离世的时候，他才刚满月，从此失去母爱。幸好当年邱瓈宽好心收养了他，并且无私地抚养他到今天，所以他早就将邱瓈宽认作是生母。

有人说，邱煌祎没有随生母姓，而是跟邱瓈宽姓，说明邱瓈宽早已下决心要将他当成亲生儿子来养育，虽然据说她与陈宝莲并没有很深的交情。

在6月末20岁生日的邱煌祎，感慨地在社媒上写下一大段长文，几乎都在感谢邱瓈宽。他感谢邱瓈宽，让他才有机会上到一所好大学，能够继续在篮球场上驰骋，并感谢邱瓈宽给予他今天所有的一切，更感谢邱瓈宽连续19年都与他过生日，相伴左右，最后还不忘祝福邱瓈宽身体健康。

热爱运动的他，高中的时候就已经参加了篮球校队，还得过奖，一转眼已长成185公分、浓眉大眼的阳光青年。他的社媒几乎都是打篮球的照片。有人认为他的外形适合往娱乐圈发展，但他看起来并没有太大的兴趣，否则以邱瓈宽跟娱乐圈的渊源，要力捧他出道丝毫不难。

邱煌祎感谢邱瓈宽每一年都陪他过生日。（取自IG）

有过多次自杀和自残经历的陈宝莲，一生坎坷。陈宝莲4岁时，父母离异，由外婆养大，12岁跟随母亲移居香港，15岁开始兼职模特。她17岁参选“亚洲小姐”落选后，接拍多部三级片，第一部《聊斋三集之灯草和尚》因大胆豪放，在港爆红，从此走上三级片路线。

她的感情生活也波折重重，20岁时与莫少聪相恋，不过很快便分手。她与富豪干爹黄任中的暧昧关系一度引起热议。

后来，陈宝莲与黄任中划清界线，但其后行为日渐怪异。1998年她在台北撞车，后脑受伤，同年5月，在台湾夜店卷入台湾男歌手张克帆与朋友之间的冲突之中，血流满面，缝13针。

她2000年在家点火自焚后，精神开始恍惚。她曾获命相大师指点，改名赵瑄汶，并皈依佛门，法号明慧，但仍多次大闹黄任中的家及疑过量服药送院；甚至在伦敦打人，坐监服刑。2001年，她在台湾桃园机场因神志不清被拒登机，情绪失控坐在地上，手臂及大腿布满淤痕。01年末，她辗转到了上海定居。

由于荒唐事一件接着一件，她曾被港媒和蓝洁瑛、洪朝丰、蔡枫华并称为“四大癫王”。