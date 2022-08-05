台前幕后

我偶尔会听到身边的夫妻朋友推荐电视剧，特别羡慕他们有晚上窝在沙发一起看戏的习惯。过去几年家中没有电视机，我和老公的工作不定，有时连睡眠时间都不够，所以从来没有晚上在家一起看戏的习惯。另外，我们的兴趣不同，关注的节目不一定是彼此喜欢的。那天我跟老公反馈这个现象，他便发几个视频跟我分享，其中一个只有10分钟，竟哭死我了。他说如果是这样的电影，不介意跟我一起看。

这个视频剪辑2008年电影《叫我第一名》（Front of the Class）的片段，改编自Brad Cohen（布莱德柯恩）的真实故事，讲述患有妥瑞氏症的主角如何克服学习障碍最终成为优秀的老师。片段中看到孩子无法控制地发出怪声及抽动颈部，被同学嘲笑，老师以为他在捣蛋给予处罚，父亲无法接受儿子异常的行为，并觉得丢脸便与妻子离婚。

妥瑞氏症是一种遗传性脑部神经疾病，患者会不自主地发出声音及抽动身体。社会大众对这种疾病不熟悉，患者常被误解。虽然现在更多人懂得有这样一种病，但是不代表现在的患者就能得到人们的谅解。

患有这类型遗传性脑部神经疾病的孩子成年后，不一定就能融入社会。我曾在《触心罪探》演一名有自闭症的会计师，这个看似“正常”的角色，却因为行为异常，受到同事白眼。这确实是社会上普遍的现象，当我们碰到与众不同的人，下意识会想避开，甚至可能无知地说出一些伤害当事人的话。

“神经病”的语言暴力

有一次，我在公共厕所听到一名母亲告诉孩子，刚才碰到的那个安哥有神经病，以后看到类似的人不要靠近。我看到她说的安哥，正在厕所外的走廊拖着脚走，自言自语，比手画脚，行为有一点古怪。母亲这么一说，孩子自然把“神经病”和观察到的行为联想在一起。下一次，无论是在公共场合还是课室里遇到行为古怪的同学，可能就会脱口而出说是“神经病”。想避开怪人是人之常情，但是否能用词敏感些，避免语言暴力？

我朋友的儿子从小学时就被诊断出患有注意力缺陷多动障碍。他不合群，无法控制情绪，在主流学校面对很大压力，被同学嘲笑欺负，甚至曾经在厕把他的裤子拉下来。幼小的他并没有及时向母亲反馈，回到家强颜欢笑，说一切都好，母亲后来才从他口中知道此事。我听了很心疼，任何孩子受辱后，因为害怕遭受更多欺凌选择默不出声，但对孩子的心灵已造成严重伤害。

学校不应该是让孩子感受恐惧的地方，但是实际上，有多少孩子在学校面对类似的问题？幸运的是，这个孩子在小学遇见一个很理解他的朋友，不但没有排斥他，还会替他澄清，让不了解他的人明白他的困难。我听了十分感动，这证明——朋友不用多，有一个真心的就够了。

被人嘲笑留心理阴影

我常想，希望自己的孩子将来成为什么样的人？未来如何我们无法预测，但孩子一定会面对各种未知与挑战，所以核心素养是帮助他们立足于社会于未来最重要的一点。要从家里培养孩子的品格、同理心，以及对每个人应该有的基本尊重。既然这些都是通过语言和行为表现出来，父母就得以身作则，后天的栽培是我们的责任，不可或缺。

我在片场还是会看到一些为人父母的成年人拿他人开玩笑，嘲笑对方的身高、体形、性倾向等。出口伤人并非恶意，或许是一种表演效果，但据我的观察已在别人心里留下阴影。

我们这个年轻国家独立即将满57年，希望大家享受国家稳定繁荣的当儿，不要忽略提高自身素养，以及社会关爱的重要品格，小国要在国际上立足，除了表现优秀，也要有修养。