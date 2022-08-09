台前幕后

近几年由于疫情肆虐，迫使越来越多的人放慢脚步，走进大自然。我，也不例外！

从来没有想过自己会有闲情逸致在家养植物，也从没有想过自己居然会如此喜爱与大自然亲近。我因此领悟来到世上的那一刻起，就已经展开生命的冒险之旅！每一天，我们都在冒险，胜利者才能躺在床上安然休息，这是上天的祝福和恩典。

短短三年之间，世界发生如此巨大的变化，导致我们寸步难行的是一个看不见的病毒，前两年每天看新闻、看数字，就足以焦虑恐惧。如今病毒还会让人那么害怕吗？怕，是因为它还在变异，还有很多的未知；不怕，是因为越来越了解它，大家才能慢慢恢复日常生活。

受《海贼王》深刻影响

“你永远都不知道，明天和意外，哪个会先到？”我曾想过如果下一秒是世界末日，最想做的10件事是什么。想了许久，终于想全了10件事，突然一把声音从脑海飘过——“为什么要等到世界末日呢？现在不能做吗？”

可笑，真可笑！我笑自己为什么要拖延，为什么一定要等发生无法挽回的状况时，才去完成想完成的事呢？

我从初中时期开始追看日本动漫作品《海贼王》（One Piece），这部作品自1997年7月开始连载，是许多人的美好回忆，主角的冒险精神让人敬畏，冲劲更让人折服。主角的冒险精神，鼓励初出茅庐的我只身到新加坡追梦，现在回想只觉得“这小子，还真不怕死”，我入行后经历一些事情，胆子开始变小，但初衷与梦想始终没有变过。

佩服冒险无畏的李铭顺

我遇到问题时，常找李铭顺大哥聊聊，什么都聊，但最起劲的还是聊戏，记得有一次凌晨我们还在边吃咖喱饭，边分析大哥演的《逆局》。我总好奇坐在我身边的视帝有哪些人生经历。他常鼓励我“Just try. You never try never know.”（试试看，你不试永远不知道），还讲述好多让我目瞪口呆的故事，让我反思自己还是太嫩、太幸福了。大哥那股冒险无畏的精神，让我又佩服又羡慕！

大哥漂洋过海的冒险故事，充满宝藏，对演员而言是再真实不过的素材。作为演员，我需要别人的经历，帮助自己塑造有血有肉的角色，前辈的经历都是教科书级别的参考。

如今有些好东西逐渐流逝，人们的物质需求无止境地增加，不断透过社媒显示自己有多成功，却明显忽视精神层面，越来越多的人没耐心读书，只想简单快捷地听书。幸好还有人愿意花时间看戏，对我这种从事创作行业的人，算是一种安慰。

期待新角色的冒险

近几年我塑造的角色类型都不容易诠释，包括《肃战肃绝》的林金雄，《快跑吧，丽娇》的陈建民，以及在即将播出的《黑天使》饰演顾旺明，我通常抱着“不成功，便成仁”的心态去完成角色，感谢观众买单，让我创作的过程很美好，也更让我更期待新的角色，下一次的冒险。

这是我第一次为《台前幕后》专栏执笔，我不是文笔很厉害的人，还有点啰唆。我承认自己有很多奇思怪想，所写的内容或许凌乱，但都是肺腑之言。感谢花时间读完这篇文章的读者，希望浅白的文字能带来些微启发，也让观众更了解荧幕之外的我，这个我和大家一样，没什么不同，就是一个简单，有梦想，爱冒险的人。