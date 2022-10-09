打败中国大陆台湾和日本角逐者 马艺瑄夺亚洲内容奖最佳女配角

马艺瑄星期六在前往庆祝活动的路上，接受《联合早报》长途电访。她说，得知获奖的当下，脑子一片空白，“坐在我前面的方展发笑着跟我说，一切都是真的，叫我赶快上台领奖”。

在韩国釜山举行的第四届亚洲内容奖（Asia Contents Awards）星期六（10月8日）揭晓成绩。马艺瑄以新加坡英语剧《我的国土》（This Land is Mine）的角色，打败日剧“DCU”的中村杏、中国大陆剧《八角亭谜雾》的吴越、日剧《Tokyo Mer行动急诊室》的中条彩未和台湾剧《良辰吉时》的陈姸霏，获颁最佳女配角奖。

马艺瑄星期六在前往庆祝活动的路上，接受《联合早报》长途电访。她说，得知获奖的当下，脑子一片空白，“坐在我前面的方展发笑着跟我说，一切都是真的，叫我赶快上台领奖”。

马艺瑄说，此趟釜山行有两个目标：一、跟出席釜山电影节的好友洪慧芳碰头；二、亲眼见到喜欢的女演员朴恩斌。两个目标在颁奖典礼举行前已达成，“这个奖项是出乎意料的收获”。

最佳男配角奖由韩剧《鱿鱼游戏》的朴海秀夺得。男女配角奖得主一起上台领奖。马艺瑄说：“那个时候的我已经吓到哭不出来了……我请朴海秀先说得奖感言，（我）需要一点时间深呼吸，平复情绪。”

方展发无缘最佳男演员奖

马艺瑄用英语说得奖感言，她在台上说：“太不可思议了！感谢新传媒给我机会扮演‘Helen’，感谢监制和导演的信任，信任这个没有演过英语剧的我，谢谢《我的国土》台前幕后。最后不忘感谢搭档方展发，他今天也在场角逐最佳男演员奖。展发，你是最好的搭档！”

方展发无缘最佳男演员奖，奖项花落日剧《Tokyo Mer行动急诊室》的演员铃木亮平之手。最佳女演员奖的得主是韩剧《非常律师禹英禑》的演员朴恩斌。

本地剧《你的世界我们懂》在最佳戏剧奖中，败给了韩剧《非常律师禹英禑》。最佳男女新人奖分别由《新闻记者》的日本男星横滨流星和《花朝秋月夜》的中国大陆女星包上恩夺得。

方展发、马艺瑄的作品《我的国土》去年8月在新传媒5频道播出，剧集由李天仁监制，故事改编自前总检察长温长明的小说“The Devil's Circle”，剧情发生在1945年、二战后的新加坡。方展发饰演一个日本宪兵的辩护律师，马艺瑄扮演深藏不露、身手不凡的夜总会经理。