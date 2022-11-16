洪慧芳有机会夺金马影后吗？

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来自 / 联合早报

文 /
李亦筠

发布 / 2022年11月16日 5:00 AM

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第59届金马奖颁奖典礼本周六（11月19日）举行，我的一些朋友都爱问：“洪慧芳有机会夺奖吗？”

我当然希望她能拿奖，虽然她在本地剧鲜少当女主角，始终默默耕耘，演好自己的角色。我因工作与她接触多年，她的知名度不输阿哥阿姐，家喻户晓，见到媒体很友善。我接触过很多圈内艺人，有些红了翻脸不认人，但绝对不是洪慧芳。我入行当记者时，洪慧芳与郑各评都红了，他们的儿子郑凯介满月时，我还出席了满月派对。后来我主力在报道电影，与他们少交集，但在不同的场合见面时，夫妇俩总是客客气气，让人很舒服。

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