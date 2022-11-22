曾几何时，我们都会在电影或电视上看到类似这样的情节：主人翁写了一封信，写满了自己的梦想与期待，寄给10年后的自己，以便10年后的自己能够鉴定是否达到当年的愿望与目标。
为了戏剧效果，故事的发展都会让主人翁经历大起大落，10年后再次有机会读到那封信的时候，发现人生经过了十载折腾，自己所重视的人、事、物已跟当年许愿时截然不同，过去的乐观与天真也已不复存在。从戏剧的角度来看，这种结局能够让观众有所共鸣。因为大家在现实生活中都会经历各种起落，逐渐形成自己的成长与变化。
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曾几何时，我们都会在电影或电视上看到类似这样的情节：主人翁写了一封信，写满了自己的梦想与期待，寄给10年后的自己，以便10年后的自己能够鉴定是否达到当年的愿望与目标。
为了戏剧效果，故事的发展都会让主人翁经历大起大落，10年后再次有机会读到那封信的时候，发现人生经过了十载折腾，自己所重视的人、事、物已跟当年许愿时截然不同，过去的乐观与天真也已不复存在。从戏剧的角度来看，这种结局能够让观众有所共鸣。因为大家在现实生活中都会经历各种起落，逐渐形成自己的成长与变化。
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