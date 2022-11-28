最近为了让家多点绿意，开始养几株盆栽。之前曾跟风买了几盆，但因不善照料，连被我养的猫折磨的机会都没有，接二连三地就死在我手中。

年关将至，希望新一年有些新气象，于是再尝试从花市搬了几盆便宜的植物回家，购买前还再三询问是否容易照料，同时请教了几位有绿手指的朋友。

几个星期下来，这些盆栽虽不如初来乍到地有朝气，但也不至于如上一回苟延残喘，除了按时浇水，注意它们在哪个位置、怎么样角度的阳光下长得更好，也多了点经验，懂得适时拨开泥