看不见阴暗的明亮

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来自 / 联合早报

文 /
张承尧

发布 / 2022年11月28日 5:00 AM

终日面朝阳光也让人枯萎，不是以别人认为好的位置才适合自己。（作者提供）
终日面朝阳光也让人枯萎，不是以别人认为好的位置才适合自己。（作者提供）

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最近为了让家多点绿意，开始养几株盆栽。之前曾跟风买了几盆，但因不善照料，连被我养的猫折磨的机会都没有，接二连三地就死在我手中。

年关将至，希望新一年有些新气象，于是再尝试从花市搬了几盆便宜的植物回家，购买前还再三询问是否容易照料，同时请教了几位有绿手指的朋友。

几个星期下来，这些盆栽虽不如初来乍到地有朝气，但也不至于如上一回苟延残喘，除了按时浇水，注意它们在哪个位置、怎么样角度的阳光下长得更好，也多了点经验，懂得适时拨开泥

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