无语问苍天

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来自 / 联合早报

文 /
李亦筠

发布 / 2022年11月30日 5:00 AM

具俊晔（右起）卷入大S与汪小菲的口水战。（互联网）
具俊晔（右起）卷入大S与汪小菲的口水战。（互联网）

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离婚一周年，是不是也得来点充满火药味的庆祝？

去年11月大S与汪小菲发布离婚声明，震惊华人娱乐圈。事隔一年，两人因赡养费再掀风波。对于赡养费突然没准时交到前妻手中，网友调侃汪小菲因为“老婆被别人睡，还要帮付水电费很不爽”。帮男方一起叫嚣的还有汪母张兰、小三张颖颖，低调的大S针对飞来的子弹在脸书发出6点声明稿澄清，包括否认吸毒及出轨传闻。两人的口水战扒出这对曾经风光无限的女明星加入豪门的丑剧。

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